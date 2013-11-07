30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
„CloseCut“ galvutės ir „Flex & Float“
Naudoti tik su laidu
Šios elektrinės barzdaskutės dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai nuskuta prie pat odos paviršiaus.
Maksimalaus efektyvumo pasieksite „Philips“ barzdaskutės galvutes kas dvejus metus pakeisdami HQ55.
Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių.
4.2
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
bambi44
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił moje oczekiwania
Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
bambi4
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest bardzo funkcjonalny
Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
waldigucio
22/05/2012
Polska
dobry produkt
przyjemność golenia niestety zasilanie 230v ale daje radę
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.