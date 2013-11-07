GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Tobulai skuta net kaklą
  • Tobulai skuta net kaklą
  • Tobulai skuta net kaklą
  • Tobulai skuta net kaklą

Nutraukta gamyba

Shaver series 3000Sauso skutimo barzdaskutė

HQ6940/33

4.2
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Tobulai skuta net kaklą
„Philips“ HQ6940 skuta švariai ir patogiai už prieinamą kainą. Sistema „Reflex Action“ kartu su technologija „Super Lift & Cut“ garantuoja švarų ir patogų skutimąsi.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

„CloseCut“ peiliukai

Tobulai skuta net kaklą

  • „CloseCut“ galvutės ir „Flex & Float“

  • Naudoti tik su laidu

„Super Lift & Cut“ technologija

„Super Lift & Cut“ technologija

Šios elektrinės barzdaskutės dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai nuskuta prie pat odos paviršiaus.

keičiamosios galvutės

Maksimalaus efektyvumo pasieksite „Philips“ barzdaskutės galvutes kas dvejus metus pakeisdami HQ55.

„Reflex Action“ sistema

„Reflex Action“ sistema

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.2

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił moje oczekiwania

Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo funkcjonalny

Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

dobry produkt

przyjemność golenia niestety zasilanie 230v ale daje radę

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 