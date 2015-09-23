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  • Tobulai skuta net kaklą
  • Tobulai skuta net kaklą
  • Tobulai skuta net kaklą
  • Tobulai skuta net kaklą
  • Tobulai skuta net kaklą
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tobulai skuta net kaklą
  • Tobulai skuta net kaklą
  • Tobulai skuta net kaklą
  • Tobulai skuta net kaklą

Nutraukta gamyba

Shaver series 3000Sauso skutimo barzdaskutė

HQ6946/16

4.5
| (335) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Tobulai skuta net kaklą
Skuta švariai ir patogiai už priimtiną kainą. „Flex & Float“ sistema kartu su „CloseCut“ peiliukais garantuoja švarų ir patogų skutimąsi.
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„CloseCut“ peiliukai

Tobulai skuta net kaklą

  • „CloseCut“ galvutės ir „Flex & Float“

  • Naudoti tik su laidu

  • Spyruoklinis kirpimo peiliukas

Patvarūs ir savaime pasigalandantys „CloseCut“ peiliukai, kad švariai nusiskustumėte

Patvarūs ir savaime pasigalandantys „CloseCut“ peiliukai, kad švariai nusiskustumėte

„CloseCut“ peiliukų konstrukcija itin tiksli, kad galėtumėte skustis greitai ir švariai kiekvieną kartą. Patvarūs, savaime pasigalandantys peiliukai išlieka aštrūs, todėl galėsite nusiskusti švariai ir greitai.

„Flex & Float“ prisitaiko prie veido ir kaklo linkių

„Flex & Float“ prisitaiko prie veido ir kaklo linkių

Automatiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido ir kaklo linkio, todėl švelniau skuta

Naudojimas su laidu pastoviam maitinimui

Naudojimas su laidu pastoviam maitinimui

Naudojama su laidu, kad visada patikimai nusiskustumėte.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

335

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

23/09/2015

Lietuva

Lietuva

Skutimasis tapo itin greitas ir patogus

Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

21/01/2016

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Eeskujulik masin

Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

11/01/2015

Eesti

Eesti

väga hea

töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 PT731/16 pardel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 PT731/16 pardel

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 