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Nutraukta gamyba
Spyruoklinis kirpimo peiliukas visu savo pločiu puikiai tinka žandenoms ir ūsams puoselėti.
Šios elektrinės barzdaskutės dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai nuskuta prie pat odos paviršiaus.
Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių.
4.8
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Tomek3333
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
zbynio
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Rewelacyjna
Jestem bardzo zadowolony. Jadę samochodem i używam maszynki :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.