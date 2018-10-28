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Nutraukta gamyba

Shaver series 3000Elektrinis skustuvas

HQ7310/16

4.8
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Patogu ir švaru
Šią plaunamą „Philips“ barzdaskutę galima plauti kiekvieną kartą panaudojus. Galėsite mėgautis patogiu ir švariu skutimusi kiekvieną dieną.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Nuskuta net ir trumpiausius plaukelius

Patogu ir švaru

Spyruoklinis koreguojantis kirpimo peiliukas

Spyruoklinis koreguojantis kirpimo peiliukas

Spyruoklinis kirpimo peiliukas visu savo pločiu puikiai tinka žandenoms ir ūsams puoselėti.

„Super Lift & Cut“ technologija

„Super Lift & Cut“ technologija

Šios elektrinės barzdaskutės dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai nuskuta prie pat odos paviršiaus.

„Reflex Action“ sistema

„Reflex Action“ sistema

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

05/08/2014

Polska

Polska

Rewelacyjna

Jestem bardzo zadowolony. Jadę samochodem i używam maszynki :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 