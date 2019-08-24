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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Patogu ir švaru
Šiame skustuve yra įdiegta unikali „Precision Cutting" sistema, turinti ypatingai plonas skustuvo galvutes su grioveliais ilgesnių plaukų ir angas trumpesnių plaukelių skutimui. Šis skustuvas yra plaunamas taip pat.
Greitas įkrovimas
Ypač plonomis „Philips“ barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.
Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių.
Dėl odos nedirginančios šių „Philips“ skutimo galvučių konstrukcijos skustis galėsite švelniai ir patogiai.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dan Nor
24/08/2019
România
Patvirtintas pirkėjas
Un produs excelent
Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil
Argumentai už
silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent
Argumentai prieš
nu are
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
granol
24/02/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
dobry sprzęt
ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.