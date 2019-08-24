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Nutraukta gamyba

7000 SeriesElektrinis skustuvas

HQ7360

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Patogu ir švaru

Šiame skustuve yra įdiegta unikali „Precision Cutting" sistema, turinti ypatingai plonas skustuvo galvutes su grioveliais ilgesnių plaukų ir angas trumpesnių plaukelių skutimui. Šis skustuvas yra plaunamas taip pat.

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Nuskuta net ir trumpiausius plaukelius

Patogu ir švaru

  • Greitas įkrovimas

Preciziško skutimo sistema

Preciziško skutimo sistema

Ypač plonomis „Philips“ barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.

„Reflex Action“ sistema

„Reflex Action“ sistema

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių.

Patogios skutimo galvutės

Patogios skutimo galvutės

Dėl odos nedirginančios šių „Philips“ skutimo galvučių konstrukcijos skustis galėsite švelniai ir patogiai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

24/08/2019

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Un produs excelent

Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil

Argumentai už

silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent

Argumentai prieš

nu are

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric

Date of Use 2017-08-24

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric

Date of Use 2017-08-24

24/02/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

dobry sprzęt

ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HQ7360 Electric shaver

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 