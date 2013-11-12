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Nutraukta gamyba

Shaver series 3000Elektrinis skustuvas

HQ8250/17

4.4
| (11) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Greitai. Švariai. Efektyviai.
Trijų takelių „Speed-XL" skustuvo galvutės siūlo 50% didesnį paviršių greitam ir švariam skutimuisi
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Greitai. Švariai. Efektyviai.

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Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį skutimąsi

Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį skutimąsi

3 skutimo galvutės nuolat liečia jūsų odą, užtikrindamos greitą ir efektyvų skutimą.

„FastRinse“ su antibakterine danga viduje

„FastRinse“ su antibakterine danga viduje

Skutimo įtaiso viduje esanti antibakterinė danga užtikrina, kad skustuvą nuplausite per kelias sekundes.

Preciziško skutimo sistema

Preciziško skutimo sistema

Ypač plonomis elektrinės barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

11

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

12/11/2013

Polska

Polska

Doskonały w każdym calu.

Produkt ten spełnił moje oczekiwania. Polecam naprawdę warto.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

09/11/2013

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo dobry i ładny produkt. Jestem bardzo zadowolony

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

super

Używam już 3 maszynkę i jestem zadowolony, długi czas pracy, maszynka super polecam innym użytkownikom, mały minus trochę drogie ostrza

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 