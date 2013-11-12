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Nutraukta gamyba
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3 skutimo galvutės nuolat liečia jūsų odą, užtikrindamos greitą ir efektyvų skutimą.
Skutimo įtaiso viduje esanti antibakterinė danga užtikrina, kad skustuvą nuplausite per kelias sekundes.
Ypač plonomis elektrinės barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.
4.4
iš 5
11
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
mareksz
12/11/2013
Polska
Doskonały w każdym calu.
Produkt ten spełnił moje oczekiwania. Polecam naprawdę warto.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
radres
09/11/2013
Polska
Dobry produkt
Bardzo dobry i ładny produkt. Jestem bardzo zadowolony
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Tomasz22
07/11/2013
Polska
super
Używam już 3 maszynkę i jestem zadowolony, długi czas pracy, maszynka super polecam innym użytkownikom, mały minus trochę drogie ostrza
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.