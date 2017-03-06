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Nutraukta gamyba

skutimo galvutės

HQ8/50

4.4
| (7) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Išlaikykite švarų skutimąsi
Per dvejus metus skutimo galvutės nuskus 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido. Pakeiskite skutimo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu.
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Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

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  • Nutraukta gamyba

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Ypatinga „Lift & Cut" skutimo technologija su dviejų peiliukų sistema

Ypatinga „Lift & Cut" skutimo technologija su dviejų peiliukų sistema

„Philips“ barzdaskutė su dviejų peiliukų sistema: pirmasis peiliukas pakelia, antrasis nuskuta – tai užtikrina patogų ir švarų skutimąsi.

Preciziško skutimo sistema

Preciziško skutimo sistema

Ypač plonomis „Philips“ barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.

Patogios skutimo galvutės

Patogios skutimo galvutės

Dėl odos nedirginančios šių „Philips“ skutimo galvučių konstrukcijos skustis galėsite švelniai ir patogiai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.4

iš 5

7

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

06/03/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Zadowolony jestem z produktu

Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ8/40 głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ8/40 głowice golące

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.

Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ8/50 körkések

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ8/50 körkések

01/01/2016

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Vynikající produkt.

Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

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