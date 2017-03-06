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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Nutraukta gamyba
Vietoj jų pirkite SH50
„Philips“ barzdaskutė su dviejų peiliukų sistema: pirmasis peiliukas pakelia, antrasis nuskuta – tai užtikrina patogų ir švarų skutimąsi.
Ypač plonomis „Philips“ barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.
Dėl odos nedirginančios šių „Philips“ skutimo galvučių konstrukcijos skustis galėsite švelniai ir patogiai.
4.4
iš 5
7
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Zadowolony jestem z produktu
Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ8/40 głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ8/40 głowice golące
Rasenko
20/01/2019
Magyarország
Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.
Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ8/50 körkések
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ8/50 körkések
Ládys
01/01/2016
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Vynikající produkt.
Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ8/50 Holící hlava Dual Precision