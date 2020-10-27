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Nutraukta gamyba
HR1357
Ruoškite būtent jums patinkančiu būdu. Tik jums patinkančiu būdu.
„Philips“ rankinio maišytuvo 300 W galios ir dvipusio veikimo peiliuko derinys – paruoškite puikios sriubos, piurė ir kokteilių vos per kelias sekundes. Ruoškite būtent jums, tik jums, patinkančiu būdu.
300 W
metalinis antgalis
maišytuvas su menzūrėle ir kapokliu
Galingas 300 vatų variklis įvairiausiems produktams.
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