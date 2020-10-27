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  • Ruoškite būtent jums patinkančiu būdu. Tik jums patinkančiu būdu.
  • Ruoškite būtent jums patinkančiu būdu. Tik jums patinkančiu būdu.
  • Ruoškite būtent jums patinkančiu būdu. Tik jums patinkančiu būdu.
  • Ruoškite būtent jums patinkančiu būdu. Tik jums patinkančiu būdu.
  • Ruoškite būtent jums patinkančiu būdu. Tik jums patinkančiu būdu.
  • Ruoškite būtent jums patinkančiu būdu. Tik jums patinkančiu būdu.

Nutraukta gamyba

rankinis maišytuvas

HR1357

Ruoškite būtent jums patinkančiu būdu. Tik jums patinkančiu būdu.

„Philips“ rankinio maišytuvo 300 W galios ir dvipusio veikimo peiliuko derinys – paruoškite puikios sriubos, piurė ir kokteilių vos per kelias sekundes. Ruoškite būtent jums, tik jums, patinkančiu būdu.

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Ruoškite būtent jums patinkančiu būdu. Tik jums patinkančiu būdu.

  • 300 W

  • metalinis antgalis

  • maišytuvas su menzūrėle ir kapokliu

Galingas 300 W variklis

Galingas 300 W variklis

Galingas 300 vatų variklis įvairiausiems produktams.

Dvigubo veikimo ašmenys, kurie supjausto visus ingredientus

Dvigubo veikimo ašmenys, kurie supjausto visus ingredientus

Menzūrėlė laikyti sriubą, piurė ar kokteilius

Menzūrėlė laikyti sriubą, piurė ar kokteilius

Techninės savybės

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