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  • Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
  • Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
  • Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
  • Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių

Nutraukta gamyba

Daily CollectionRankinis maišytuvas

HR1364/00

5

| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių

„Philips“ rankinis maišytuvo 600 W galios ir dvigubo veikimo peiliuko derinys suteikia puikius rezultatas per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva paruošti sveiką ir skanų maistą!

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Maišytuvas su dvigubo veikimo ašmenimis

Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių

  • 600 W

  • Plastikinis antgalis

  • Kapoklis ir priedai

Galingas 600 vatų variklis

Galingas 600 vatų variklis

Maistą sumaišo per kelias sekundes.

Kiečiausiems produktams sumaišyti

Kiečiausiems produktams sumaišyti

„Philips“ rankinis maišytuvas yra su papildomu galingu „Turbo“ mygtuku, kurį spustelėję galėsite susmulkinti kiečiausius produktus.

Dvigubo veikimo ašmenys

Dvigubo veikimo ašmenys

„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

25/02/2015

Polska

Polska

"HR1364" - opinia.

Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

25/02/2015

Polska

Polska

"HR1364" - opinia.

Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

20/12/2013

Polska

Polska

Godny polecenia

Łatwy w użyciu. Spora moc. Różne funkcje. Bardzo dobrze mieli w pojemniku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

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