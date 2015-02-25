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Nutraukta gamyba
Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
„Philips“ rankinis maišytuvo 600 W galios ir dvigubo veikimo peiliuko derinys suteikia puikius rezultatas per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva paruošti sveiką ir skanų maistą!
600 W
Plastikinis antgalis
Kapoklis ir priedai
Maistą sumaišo per kelias sekundes.
„Philips“ rankinis maišytuvas yra su papildomu galingu „Turbo“ mygtuku, kurį spustelėję galėsite susmulkinti kiečiausius produktus.
„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.
5.0
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
dawidsab
25/02/2015
Polska
"HR1364" - opinia.
Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
paulinamarlena
25/02/2015
Polska
"HR1364" - opinia.
Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
SylwiaWP
20/12/2013
Polska
Godny polecenia
Łatwy w użyciu. Spora moc. Różne funkcje. Bardzo dobrze mieli w pojemniku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny