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Daily Collection Rankinis maišytuvas

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Daily CollectionRankinis maišytuvas

HR1364/00

Daily Collection Rankinis maišytuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF fail., 839.9 kB
  • 10 March 2024

„Philips“ rankinis maišytuvo 600 W galios ir dvigubo veikimo peiliuko derinys suteikia puikius rezultatas per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva paruošti sveiką ir skanų maistą!

  • PDF fail.
  • 14 November 2025

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Trikčių diagnostika ir šalinimas

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