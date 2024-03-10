Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto gaminimas
Visos serijos
Daily Collection Rankinis maišytuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HR1364/00
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
User Manual Philips Daily Collection Hand blender
„Philips“ rankinis maišytuvo 600 W galios ir dvigubo veikimo peiliuko derinys suteikia puikius rezultatas per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva paruošti sveiką ir skanų maistą!
Visi (5)
Ar apdorodamas kietus maisto produktus galiu gali sugadinti „Philips“ rankinį maišytuvą?
Ar galiu traiškyti ledo kubelius su „Philips“ rankiniu maišytuvu?
Ar galiu dėti kietą maistą į „Philips“ kapotuvą?
Ar galiu „Philips“ kapotuvu smulkinti ledo kubelius?
„Philips“ rankinio maišytuvo antgalio valymas
„Philips“ rankinis maišytuvas nemaišo taip, kaip turėtų
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti