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HR1456/70
Maišymas tampa malonus ir lengvas
„Philips“ plaktuvas padeda pagaminti skanius naminius tortus, pyragus ir duoną. Jo galingas 175 W variklis, 5 greičiai ir įvairūs siauri plaktuvėliai ir minkytuvėliai maišymą padaro malonų ir lengvą.
300 W
5 greičiai ir turbo funkcija
Nerūdijančiojo plieno plaktuvėliai
Tešlos kabliai
Naudodami keletą greičių ir „turbo“ funkciją pasieksite puikių rezultatų.
Pora nerūdijančiojo plieno plaktuvėlių ir tešlos kablių jūsų „Philips“ plaktuvui puikiai tiks visiems receptams idealiai suplakti / sumaišyti.
Laido laikymo segtukas – virtuvėje bus tvarka.
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