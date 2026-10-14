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Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70

Nutraukta gamyba

Daily CollectionRankiniai plaktuvai

HR1456/70

Maišymas tampa malonus ir lengvas

„Philips“ plaktuvas padeda pagaminti skanius naminius tortus, pyragus ir duoną. Jo galingas 175 W variklis, 5 greičiai ir įvairūs siauri plaktuvėliai ir minkytuvėliai maišymą padaro malonų ir lengvą.

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Plaktuvas, skirtas skaniems desertams ir naminiams tortams ruošti

Maišymas tampa malonus ir lengvas

  • 300 W

  • 5 greičiai ir turbo funkcija

  • Nerūdijančiojo plieno plaktuvėliai

  • Tešlos kabliai

Keli greičiai ir turbo funkcija

Keli greičiai ir turbo funkcija

Naudodami keletą greičių ir „turbo“ funkciją pasieksite puikių rezultatų.

Pridedami plaktuvėliai ir tešlos kabliai

Pridedami plaktuvėliai ir tešlos kabliai

Pora nerūdijančiojo plieno plaktuvėlių ir tešlos kablių jūsų „Philips“ plaktuvui puikiai tiks visiems receptams idealiai suplakti / sumaišyti.

Laido laikymo segtukas

Laido laikymo segtukas

Laido laikymo segtukas – virtuvėje bus tvarka.

Techninės savybės

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.