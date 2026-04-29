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Daily Collection Rankiniai plaktuvai
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HR1456/70
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User Manual Philips
„Philips“ plaktuvas padeda pagaminti skanius naminius tortus, pyragus ir duoną. Jo galingas 175 W variklis, 5 greičiai ir įvairūs siauri plaktuvėliai ir minkytuvėliai maišymą padaro malonų ir lengvą.
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