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Daily Collection Rankiniai plaktuvai

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Daily CollectionRankiniai plaktuvai

HR1456/70

Daily Collection Rankiniai plaktuvai

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips

  • PDF fail., 624.2 kB
  • 13 March 2026

„Philips“ plaktuvas padeda pagaminti skanius naminius tortus, pyragus ir duoną. Jo galingas 175 W variklis, 5 greičiai ir įvairūs siauri plaktuvėliai ir minkytuvėliai maišymą padaro malonų ir lengvą.

  • PDF fail.
  • 19 October 2026

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