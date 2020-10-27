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  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus

Nutraukta gamyba

Plaktuvas

HR1562/03

Lengvai paruoškite naminius delikatesus

„Philips“ plaktuvas padeda paruošti naminius delikatesus visai šeimai. Jo galingas 300 W variklis, 5 greičiai ir plaktuvėliai padeda lengvai gauti galutinį norimą rezultatą.

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Galingas 300 vatų variklis

Lengvai paruoškite naminius delikatesus

  • 300 W

  • 5 greičiai ir turbo funkcija

  • Nerūdijančiojo plieno plaktuvėliai

  • Tešlos kabliai

Galingas 300 W variklis

Galingas 300 W variklis

Galingas 300 vatų variklis įvairiausiems produktams.

Keli greičiai ir turbo funkcija

Keli greičiai ir turbo funkcija

Naudodami keletą greičių ir „turbo“ funkciją pasieksite puikių rezultatų.

Suplakite ir sumaišykite idealiai

Suplakite ir sumaišykite idealiai

Pora nerūdijančiojo plieno plaktuvėlių puikiai tiks visiems produktams idealiai suplakti ir sumaišyti.

Techninės savybės

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