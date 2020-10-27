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Nutraukta gamyba
HR1562/03
Lengvai paruoškite naminius delikatesus
„Philips“ plaktuvas padeda paruošti naminius delikatesus visai šeimai. Jo galingas 300 W variklis, 5 greičiai ir plaktuvėliai padeda lengvai gauti galutinį norimą rezultatą.
300 W
5 greičiai ir turbo funkcija
Nerūdijančiojo plieno plaktuvėliai
Tešlos kabliai
Galingas 300 vatų variklis įvairiausiems produktams.
Naudodami keletą greičių ir „turbo“ funkciją pasieksite puikių rezultatų.
Pora nerūdijančiojo plieno plaktuvėlių puikiai tiks visiems produktams idealiai suplakti ir sumaišyti.
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