Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto gaminimas
Visos serijos
Plaktuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HR1562/03
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
„Philips“ plaktuvas padeda paruošti naminius delikatesus visai šeimai. Jo galingas 300 W variklis, 5 greičiai ir plaktuvėliai padeda lengvai gauti galutinį norimą rezultatą.
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti