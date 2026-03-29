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Plaktuvas

HR1562/03

Plaktuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

„Philips“ plaktuvas padeda paruošti naminius delikatesus visai šeimai. Jo galingas 300 W variklis, 5 greičiai ir plaktuvėliai padeda lengvai gauti galutinį norimą rezultatą.

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  • 29 March 2026

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