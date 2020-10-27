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  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus
  • Lengvai paruoškite naminius delikatesus

Nutraukta gamyba

Plaktuvas

HR1564/03

Lengvai paruoškite naminius delikatesus

Naudodamiesi „Philips“ plaktuvu su stovu ir dubeniu galite pagaminti skanių naminių tortų, pyragų ir duonos. Jo galingas 300 vatų variklis, 5 greičiai, siauri plaktuvėliai ir didelis dubuo maišymą padaro malonų ir lengvą.

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Plaktuvas su stovu ir dubeniu

Lengvai paruoškite naminius delikatesus

  • 300 W

  • 5 greičiai

  • Nerūdijančiojo plieno plaktuvėliai

  • Tešlos kabliai, besisukantis indas

Plaktuvo stovas

Plaktuvo stovas

Dubuo, skirtas dideliam maisto produktų kiekiui

Dubuo, skirtas dideliam maisto produktų kiekiui

Keli greičiai ir turbo funkcija

Keli greičiai ir turbo funkcija

Naudodami keletą greičių ir „turbo“ funkciją pasieksite puikių rezultatų.

Techninės savybės

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