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Nutraukta gamyba
HR1564/03
Lengvai paruoškite naminius delikatesus
Naudodamiesi „Philips“ plaktuvu su stovu ir dubeniu galite pagaminti skanių naminių tortų, pyragų ir duonos. Jo galingas 300 vatų variklis, 5 greičiai, siauri plaktuvėliai ir didelis dubuo maišymą padaro malonų ir lengvą.
300 W
5 greičiai
Nerūdijančiojo plieno plaktuvėliai
Tešlos kabliai, besisukantis indas
Naudodami keletą greičių ir „turbo“ funkciją pasieksite puikių rezultatų.
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