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Plaktuvas

HR1564/03

Plaktuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Naudodamiesi „Philips“ plaktuvu su stovu ir dubeniu galite pagaminti skanių naminių tortų, pyragų ir duonos. Jo galingas 300 vatų variklis, 5 greičiai, siauri plaktuvėliai ir didelis dubuo maišymą padaro malonų ir lengvą.

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  • 29 March 2026

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