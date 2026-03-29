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HR1564/03
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Naudodamiesi „Philips“ plaktuvu su stovu ir dubeniu galite pagaminti skanių naminių tortų, pyragų ir duonos. Jo galingas 300 vatų variklis, 5 greičiai, siauri plaktuvėliai ir didelis dubuo maišymą padaro malonų ir lengvą.
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