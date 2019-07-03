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  • Ypač puikūs rezultatai
  • Ypač puikūs rezultatai
  • Ypač puikūs rezultatai
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  • Ypač puikūs rezultatai

Nutraukta gamyba

Rankiniai plaktuvai

HR1571/30

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Ypač puikūs rezultatai

„Philips“ plaktuvas su „Fleximix“ funkcija – ypač puikūs rezultatai be gumulų. Jo galingas 400 W variklis, 3 greičiai ir įvairūs siauri plaktuvėliai ir minkytuvėliai palengvins net labai kietos tešlos minkymą.

Peržiūrėti visas naudas

„Fleximix“ funkcija pasiekiami visi kampai

Ypač puikūs rezultatai

  • 400 W

  • Laikymo dėžė

„FlexiMix“ funkcija pasiekiami visi kampai

„FlexiMix“ funkcija pasiekiami visi kampai

Keli greičiai ir turbo funkcija

Keli greičiai ir turbo funkcija

Naudodami keletą greičių ir „turbo“ funkciją pasieksite puikių rezultatų.

Galingas 400 vatų variklis

Galingas 400 vatų variklis

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

03/07/2019

Україна

Україна

Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.

Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1571/30 Міксер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1571/30 Міксер

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