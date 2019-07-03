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Nutraukta gamyba
Ypač puikūs rezultatai
„Philips“ plaktuvas su „Fleximix“ funkcija – ypač puikūs rezultatai be gumulų. Jo galingas 400 W variklis, 3 greičiai ir įvairūs siauri plaktuvėliai ir minkytuvėliai palengvins net labai kietos tešlos minkymą.
400 W
Laikymo dėžė
Naudodami keletą greičių ir „turbo“ funkciją pasieksite puikių rezultatų.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Цветок
03/07/2019
Україна
Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.
Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1571/30 Міксер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR1571/30 Міксер