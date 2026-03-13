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Rankiniai plaktuvai

HR1571/30

Rankiniai plaktuvai

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips

  • PDF fail., 796 kB
  • 13 March 2026

„Philips“ plaktuvas su „Fleximix“ funkcija – ypač puikūs rezultatai be gumulų. Jo galingas 400 W variklis, 3 greičiai ir įvairūs siauri plaktuvėliai ir minkytuvėliai palengvins net labai kietos tešlos minkymą.

  • PDF fail.
  • 29 March 2026

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