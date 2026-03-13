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HR1571/30
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User Manual Philips
„Philips“ plaktuvas su „Fleximix“ funkcija – ypač puikūs rezultatai be gumulų. Jo galingas 400 W variklis, 3 greičiai ir įvairūs siauri plaktuvėliai ir minkytuvėliai palengvins net labai kietos tešlos minkymą.
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