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  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo

Nutraukta gamyba

Daily CollectionRankinis maišytuvas

HR1600/00

4.8
| (50) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
„Philips Daily“ kolekcijos rankinio maišytuvo 550 W galios ir unikalaus dizaino maišymo kojelės derinys padeda paruošti puikių sriubų, tyrelių ir kokteilių vos per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva gaminti!
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Puikiai sutrintoms sriuboms, tyrėms ir kokteiliams

Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo

  • 550 W, plastikinis antgalis

  • „ProMix“

  • 1 greitis

Optimalus srautas ir smulkinimas

Optimalus srautas ir smulkinimas

Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“ maišymo technologija naudoja trikampio formą ir optimizuoja srautą, o tai padeda pasiekti dar geresnių smulkinimo rezultatų.

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.

Vienas jungiklis

Vienas jungiklis

Paprasta naudoti – tik vienas jungiklis.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-961301

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

50

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

07/07/2021

Україна

Україна

Те що потрібно все в одному

Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний

Argumentai už

Все в одному

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

29/06/2021

Україна

Україна

Чудовий блендер, має прекрасні функції.

Вітаю Вас. Маючи потребу у блендері ми навіть не задумувалися із вибором фірми, тому що наша улюблена це Philips, і ми його купили. Ручний блендер Philips HR1627/00 прекрасно справляється із всіма нашими задачами, дружина задоволена, ну і звісно, жінки можуть багато чого розповісти про кухонну техніку. Але і я спробую: блендер з функцією "турбо" 650 Вт, металева ніжка ProMix, мірний стакан 0,5л, вінчик 2 режими швидкості (включаючи "турбо") - насадка для збивання вершків, майонезу тощо, є захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі, а також Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів... Чудовий продукт для чудових сімей від Philips.

Argumentai už

Все

Argumentai prieš

Нічого

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

21/06/2021

Україна

Україна

Блендер суперовий

Дуже легкий та зручний у користуванні. Шукала такий блендер, що зможе подрібнити горіхи, і цей блендер справляється з таким важким завданням. Окрім цього чудово меле м'ясо, робить крем-супи та збиває різні креми. Тому рекомендує, справді якісний.

Argumentai už

Ціна, вигляд, потужність, багатофункціональність.

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.