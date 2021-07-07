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Nutraukta gamyba
550 W, plastikinis antgalis
„ProMix“
1 greitis
Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“ maišymo technologija naudoja trikampio formą ir optimizuoja srautą, o tai padeda pasiekti dar geresnių smulkinimo rezultatų.
Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.
Paprasta naudoti – tik vienas jungiklis.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
50
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Sweetpanda36
07/07/2021
Україна
Те що потрібно все в одному
Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний
Argumentai už
Все в одному
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
29/06/2021
Україна
Чудовий блендер, має прекрасні функції.
Вітаю Вас. Маючи потребу у блендері ми навіть не задумувалися із вибором фірми, тому що наша улюблена це Philips, і ми його купили. Ручний блендер Philips HR1627/00 прекрасно справляється із всіма нашими задачами, дружина задоволена, ну і звісно, жінки можуть багато чого розповісти про кухонну техніку. Але і я спробую: блендер з функцією "турбо" 650 Вт, металева ніжка ProMix, мірний стакан 0,5л, вінчик 2 режими швидкості (включаючи "турбо") - насадка для збивання вершків, майонезу тощо, є захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі, а також Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів... Чудовий продукт для чудових сімей від Philips.
Argumentai už
Все
Argumentai prieš
Нічого
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер
Євдокія
21/06/2021
Україна
Блендер суперовий
Дуже легкий та зручний у користуванні. Шукала такий блендер, що зможе подрібнити горіхи, і цей блендер справляється з таким важким завданням. Окрім цього чудово меле м'ясо, робить крем-супи та збиває різні креми. Тому рекомендує, справді якісний.
Argumentai už
Ціна, вигляд, потужність, багатофункціональність.
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер