Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto gaminimas
Visos serijos
Daily Collection Rankinis maišytuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HR1600/00
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Eco passport Philips Daily Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1600/00 - English (US)
Visi (3)
Ar apdorodamas kietus maisto produktus galiu gali sugadinti „Philips“ rankinį maišytuvą?
Ar galiu traiškyti ledo kubelius su „Philips“ rankiniu maišytuvu?
„Philips“ rankinio maišytuvo antgalio valymas
„Philips“ rankinis maišytuvas nemaišo taip, kaip turėtų
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti