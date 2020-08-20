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  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo

Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaRankinis maišytuvas

HR1603/00

4.5
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
„Philips Daily“ kolekcijos rankinio maišytuvo 550 W galios ir unikalaus dizaino maišymo kojelės, kapoklio ir plaktuvo derinys padeda paruošti puikių sriubų, smulkinti žalumynus ir išplakti grietinėlę vos per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva gaminti!
Peržiūrėti visas naudas

puikiai sutrintai sriubai, plaktai grietinėlei ir kt.

Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo

  • 550 W, plastikinis antgalis

  • „ProMix“

  • 0,5 l menzūrėlė, kapoklis, plaktuvas

  • 1 greitis

Optimalus srautas ir smulkinimas

Optimalus srautas ir smulkinimas

Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“ maišymo technologija naudoja trikampio formą ir optimizuoja srautą, o tai padeda pasiekti dar geresnių smulkinimo rezultatų.

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.

Vienas jungiklis

Vienas jungiklis

Paprasta naudoti – tik vienas jungiklis.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-961301

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.5

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Хороший помічник

Простий, але зручний і потужний. В руці тримати зручно, легко мити і сушити. Дуже задоволена) У нас майже вся техніка Філіпс, тому рекомендую однозначно! Смузі, омлети, фруктові та овочеві пюре, коктейлі та багатоіншого тепер робити дуже просто!

Argumentai už

Зручний, потужний, надійний

Argumentai prieš

Не вистачає присосок на дні чаші, щоб не ковзав по столу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

01/04/2019

Україна

Україна

Хороший блендер

Не занимает много места, но это полноценная вещь для кухни! А главное незаменимая при наличии детей)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

30/08/2020

Україна

Україна

Зручний у використанні

Користуюся блендером Philips ProMix вже майже 5 років. Тільки у моєму наборі не йшла насадка - вінчик. Дуже зручний, компактний, функціональнйй та мощний у використанні. Однак, мінусом є те, що десь через 6 місяців використання у мене чомусь перестав працювати подрібнювач.

Argumentai už

так, рекомендувала

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.