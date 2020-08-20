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Nutraukta gamyba
550 W, plastikinis antgalis
„ProMix“
0,5 l menzūrėlė, kapoklis, plaktuvas
1 greitis
Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“ maišymo technologija naudoja trikampio formą ir optimizuoja srautą, o tai padeda pasiekti dar geresnių smulkinimo rezultatų.
Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.
Paprasta naudoti – tik vienas jungiklis.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
julietta_76
20/08/2020
Україна
Хороший помічник
Простий, але зручний і потужний. В руці тримати зручно, легко мити і сушити. Дуже задоволена) У нас майже вся техніка Філіпс, тому рекомендую однозначно! Смузі, омлети, фруктові та овочеві пюре, коктейлі та багатоіншого тепер робити дуже просто!
Argumentai už
Зручний, потужний, надійний
Argumentai prieš
Не вистачає присосок на дні чаші, щоб не ковзав по столу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Ol4ika23
01/04/2019
Україна
Хороший блендер
Не занимает много места, но это полноценная вещь для кухни! А главное незаменимая при наличии детей)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
а-л-л-а
30/08/2020
Україна
Зручний у використанні
Користуюся блендером Philips ProMix вже майже 5 років. Тільки у моєму наборі не йшла насадка - вінчик. Дуже зручний, компактний, функціональнйй та мощний у використанні. Однак, мінусом є те, що десь через 6 місяців використання у мене чомусь перестав працювати подрібнювач.
Argumentai už
так, рекомендувала
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер