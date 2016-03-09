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Nutraukta gamyba
Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
„Philips Daily“ kolekcijos rankinio maišytuvo 550 W galios ir unikalaus dizaino maišymo kojelės ir kapoklio derinys padeda paruošti puikių sriubų ir susmulkinti žalumynus vos per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva gaminti!
550 W, metalinis antgalis
„ProMix“
0,5 l menzūrėlė, kapoklis
1 greitis
Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.
Paprasta naudoti – tik vienas jungiklis.
„Daily“ kolekcijos rankinis maišytuvas yra su plona rankena, kad tiktų bet kokiam delnui.
4.9
iš 5
12
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Monika83
09/03/2016
Polska
Rewelacyjny produkt
Od niedawna posiadam blender Philips HR1605/00. Jest to zakup bardzo udany. Bardzo wygodny w użyciu, łatwo się go czyści. Doskonały do zup-kremów i nie tylko. Uważam, że to produkt niezbędny w każdej kuchni.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Użytkownik763893450
03/09/2013
Polska
Super produkt!
Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
katkat
03/09/2013
Polska
Super produkt!
Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00