GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo
  • Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo

Nutraukta gamyba

Daily CollectionRankinis maišytuvas

HR1605/00

4.9

| (12) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo

„Philips Daily“ kolekcijos rankinio maišytuvo 550 W galios ir unikalaus dizaino maišymo kojelės ir kapoklio derinys padeda paruošti puikių sriubų ir susmulkinti žalumynus vos per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva gaminti!

Peržiūrėti visas naudas

puikioms sriuboms ruošti ir žalumynams smulkinti

Sveikas naminis maistas paruošiamas be vargo

  • 550 W, metalinis antgalis

  • „ProMix“

  • 0,5 l menzūrėlė, kapoklis

  • 1 greitis

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

2 mygtukų atlaisvinimo sistema, kad lengvai nuimtumėte maišytuvo antgalį

Naudodami „Philips“ rankinio maišytuvo 2 mygtukų atlaisvinimo sistemą galėsite lengvai nuimti maišytuvo antgalį ir jį išplauti.

Vienas jungiklis

Vienas jungiklis

Paprasta naudoti – tik vienas jungiklis.

Plona rankena pritaikyta bet kokiam delnui

Plona rankena pritaikyta bet kokiam delnui

„Daily“ kolekcijos rankinis maišytuvas yra su plona rankena, kad tiktų bet kokiam delnui.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

12

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/03/2016

Polska

Polska

Rewelacyjny produkt

Od niedawna posiadam blender Philips HR1605/00. Jest to zakup bardzo udany. Bardzo wygodny w użyciu, łatwo się go czyści. Doskonały do zup-kremów i nie tylko. Uważam, że to produkt niezbędny w każdej kuchni.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

03/09/2013

Polska

Polska

Super produkt!

Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

03/09/2013

Polska

Polska

Super produkt!

Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.