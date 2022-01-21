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Nutraukta gamyba
800 W, „SpeedTouch“ su „Turbo“
„ProMix Titanium“ technologija
2 kartus geresnis maišymas*
Iki 50 % greitesnis*
Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“ maišymo technologija naudoja trikampio formą ir optimizuoja srautą, todėl susmulkinama dar geriau.
Galingu ir patikimu 800 W varikliu gali būti varomi įvairūs priedai, kad ruošdami maistą galėtumėte apdoroti beveik visus produktus ir džiaugtis puikiais rezultatais.
Intuityvus kintamas greitis ir „Turbo Boost“ funkcija nustatoma vienu mygtuku. Kuo labiau spaudžiate, tuo didesnė galia. Kad nepritaškytumėte, pradėkite apdoroti lėtai ir po truputį didinkite greitį, kol pasieksite reikiamą kiekvieno produkto apdorojimo greitį. Paspauskite mygtuką ir paruoškite mėgstamus patiekalus.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
189
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
KSrt
21/01/2022
Україна
Найкращий блендер
Уже більше 15 років користуюсь маркою Філіпс. Блендер з титановими лезами - це найкращий винахід. Леза не тупішають багато років. Швидкість на висоті. Ціна-якість відповідають.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
YaroslavPS
22/11/2021
Україна
Гарний помічник на кухні
комплект бомба, куча емкостей для різних задач, подрібнює все як треба
Argumentai už
Легкий, функціональний , ціна-якість , комплект
Argumentai prieš
не виявлено
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
Vitaliy_25
10/11/2021
Україна
Супер-помічник для кухні
Якісний та багатофункціональний блендер, зручний у використанні, повна відповідність характеристикам, які заявляє виробник. Респект!!!!
Argumentai už
Комплектація
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
Lyginant su „Philips Hand“ maišytuvu, turinčiu varpo formos ašmenų kamerą, atliekant vidinį bandymą su pomidoru ir nevirtomis daržovėmis