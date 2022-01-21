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  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
  • Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas

Nutraukta gamyba

„Avance“ kolekcijaRankinis maišytuvas

HR1672/90

4.8
| (189) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas
Galingas „Philips“ rankinis maišytuvas su 800 W varikliu, „Promix“ maišymo technologija ir intuityvaus valdymo „SpeedTouch“ mygtuku: kuo stipriau spausite, tuo didesnė galia bus naudojama. Su šiuo rankiniu maišytuvu šviežią maistą galėsite ruošti taip, kaip pageidaujate.
Peržiūrėti visas naudas

Paruoškite įvairiausių patiekalų naudodami „SpeedTouch“

Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas

  • 800 W, „SpeedTouch“ su „Turbo“

  • „ProMix Titanium“ technologija

  • 2 kartus geresnis maišymas*

  • Iki 50 % greitesnis*

Optimalus srautas ir smulkinimas

Optimalus srautas ir smulkinimas

Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“ maišymo technologija naudoja trikampio formą ir optimizuoja srautą, todėl susmulkinama dar geriau.

Galingas 800 W variklis – puikūs smulkinimo rezultatai

Galingas 800 W variklis – puikūs smulkinimo rezultatai

Galingu ir patikimu 800 W varikliu gali būti varomi įvairūs priedai, kad ruošdami maistą galėtumėte apdoroti beveik visus produktus ir džiaugtis puikiais rezultatais.

„SpeedTouch“ technologija intuityviai nustato reikiamą greitį

„SpeedTouch“ technologija intuityviai nustato reikiamą greitį

Intuityvus kintamas greitis ir „Turbo Boost“ funkcija nustatoma vienu mygtuku. Kuo labiau spaudžiate, tuo didesnė galia. Kad nepritaškytumėte, pradėkite apdoroti lėtai ir po truputį didinkite greitį, kol pasieksite reikiamą kiekvieno produkto apdorojimo greitį. Paspauskite mygtuką ir paruoškite mėgstamus patiekalus.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-612383

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

189

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

21/01/2022

Україна

Україна

Найкращий блендер

Уже більше 15 років користуюсь маркою Філіпс. Блендер з титановими лезами - це найкращий винахід. Леза не тупішають багато років. Швидкість на висоті. Ціна-якість відповідають.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

22/11/2021

Україна

Україна

Гарний помічник на кухні

комплект бомба, куча емкостей для різних задач, подрібнює все як треба

Argumentai už

Легкий, функціональний , ціна-якість , комплект

Argumentai prieš

не виявлено

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

10/11/2021

Україна

Україна

Супер-помічник для кухні

Якісний та багатофункціональний блендер, зручний у використанні, повна відповідність характеристикам, які заявляє виробник. Респект!!!!

Argumentai už

Комплектація

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

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Atsakomybės apribojimai

  1. Lyginant su „Philips Hand“ maišytuvu, turinčiu varpo formos ašmenų kamerą, atliekant vidinį bandymą su pomidoru ir nevirtomis daržovėmis