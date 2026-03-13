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„Avance“ kolekcija Rankinis maišytuvas
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HR1672/90
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Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Hand blender HR1672/90 - English (US)
Visi (5)
Ar apdorodamas kietus maisto produktus galiu gali sugadinti „Philips“ rankinį maišytuvą?
Ar galiu traiškyti ledo kubelius su „Philips“ rankiniu maišytuvu?
Ar galiu dėti kietą maistą į „Philips“ kapotuvą?
Ar galiu „Philips“ kapotuvu smulkinti ledo kubelius?
„Philips“ rankinio maišytuvo antgalio valymas
„Philips“ rankinis maišytuvas nemaišo taip, kaip turėtų
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