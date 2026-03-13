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„Avance“ kolekcija Rankinis maišytuvas

Nutraukta gamyba

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„Avance“ kolekcijaRankinis maišytuvas

HR1672/90

„Avance“ kolekcija Rankinis maišytuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)

  • PDF fail., 174.8 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Hand blender HR1672/90 - English (US)

  • PDF fail., 954.6 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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