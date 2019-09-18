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Nutraukta gamyba
Spauskite sultis namuose lengvai
Naudodami šią sulčiaspaudę Jūs galite lengvai išsispausti šviežių sulčių. Ji taip pat neužima daug vietos.
220W
0,5 l
balta ir žalia
„Philips“ sulčiaspaudė su smulkaus tinklelio filtru – daugiau sulčių.
Dėl itin kompaktiško dizaino prietaisas užims mažai vietos virtuvėje ir spintelėje.
Lengva patiekti 400 ml sulčių indą.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MONICA33
18/09/2019
România
IL ADOR
AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Storcător HR1821/10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Storcător HR1821/10
Joanna72
14/08/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Fajna zabawka
Sokowirówka ma bardzo słaby silnik. Owoce trzeba kroić na małe kawałki, najlepiej bez skórki (np. skóra z jabłek bardzo szybko blokuje pojemnik na miąższ). Urządzenie szybko się grzeje: aby napełnić dołączony 0,5 l pojemnik, trzeba robić przerwy w przygotowywaniu soku. Na potrzeby jednej osoby wystarcza.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka HR1821/10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka HR1821/10