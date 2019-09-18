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  • Spauskite sultis namuose lengvai
  • Spauskite sultis namuose lengvai
  • Spauskite sultis namuose lengvai
  • Spauskite sultis namuose lengvai

Nutraukta gamyba

Sulčiaspaudė

HR1821/10

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Spauskite sultis namuose lengvai

Naudodami šią sulčiaspaudę Jūs galite lengvai išsispausti šviežių sulčių. Ji taip pat neužima daug vietos.

Peržiūrėti visas naudas

Lengva patiekti. Neužima daug vietos

Spauskite sultis namuose lengvai

  • 220W

  • 0,5 l

  • balta ir žalia

Daugiau sulčių su smulkaus tinklelio filtru

Daugiau sulčių su smulkaus tinklelio filtru

„Philips“ sulčiaspaudė su smulkaus tinklelio filtru – daugiau sulčių.

Mažas, kompaktiško dizaino

Dėl itin kompaktiško dizaino prietaisas užims mažai vietos virtuvėje ir spintelėje.

Lengva patiekti 400 ml sulčių indą

Lengva patiekti 400 ml sulčių indą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

18/09/2019

România

România

IL ADOR

AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Storcător HR1821/10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Storcător HR1821/10

14/08/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Fajna zabawka

Sokowirówka ma bardzo słaby silnik. Owoce trzeba kroić na małe kawałki, najlepiej bez skórki (np. skóra z jabłek bardzo szybko blokuje pojemnik na miąższ). Urządzenie szybko się grzeje: aby napełnić dołączony 0,5 l pojemnik, trzeba robić przerwy w przygotowywaniu soku. Na potrzeby jednej osoby wystarcza.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka HR1821/10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sokowirówka HR1821/10

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