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Sulčiaspaudė

HR1821/10

Sulčiaspaudė

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Juicer

  • PDF fail., 868.4 kB
  • 13 March 2026

Naudodami šią sulčiaspaudę Jūs galite lengvai išsispausti šviežių sulčių. Ji taip pat neužima daug vietos.

  • PDF fail.
  • 29 September 2026

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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