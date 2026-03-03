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Nutraukta gamyba
HR1832/45
500 W
„QuickClean“
1,5 l
Apsauga nuo lašėjimo
Būdama tik pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, ši sulčiaspaudė užima nedaug vietos*. Ją galite palikti ant virtuvinio stalo arba bet kur lengvai patalpinti.
Su šia sulčiaspaude galite naudoti ir savas stiklines (maks. 12 cm aukščio). Pastatykite ją po integruotu snapeliu ir spauskite sultis.
Galite išspausti iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu neišvalę tirščių indo.
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