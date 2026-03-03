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  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“Sulčiaspaudė

HR1832/45

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Viskas, ko tikitės iš sulčiaspaudės – itin galingas spaudimas, išvaloma vos per 1 min. – kompaktiško, vos pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, dizaino prietaise. * Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose pagamintomis sultimis.
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Viskas vienoje kompaktiškoje konstrukcijoje

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

  • 500 W

  • „QuickClean“

  • 1,5 l

  • Apsauga nuo lašėjimo

Kompaktiška sulčiaspaudė visada po ranka ant virtuvės stalo

Kompaktiška sulčiaspaudė visada po ranka ant virtuvės stalo

Būdama tik pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, ši sulčiaspaudė užima nedaug vietos*. Ją galite palikti ant virtuvinio stalo arba bet kur lengvai patalpinti.

Spauskite sultis tiesiai į stiklinę

Spauskite sultis tiesiai į stiklinę

Su šia sulčiaspaude galite naudoti ir savas stiklines (maks. 12 cm aukščio). Pastatykite ją po integruotu snapeliu ir spauskite sultis.

Iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu

Iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu

Galite išspausti iki 1,5 l sulčių vienu spaudimu neišvalę tirščių indo.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Avance“ kolekcijos sulčiaspaude HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73