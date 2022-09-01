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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
500 W
„QuickClean“
1,5 l
Apsauga nuo lašėjimo
Sultis spausti interaktyviai yra smagu. Dangtelis ir tirščių indas yra skaidrūs, kad galėtumėte matyti vaisius ir daržoves, kurių sultis spaudžiate. Todėl tiesiogiai matote, kada indas prisipildo ir jį reikia ištuštinti.
Įjungus lašėjimo stabdymo funkciją, sultys nelašės iš sulčiaspaudės. Tokį lašėjimą stabdantį snapelį labai lengva išvalyti, nes jį galima nuimti ir plauti indaplovėje. Vos vienu lengvu judesiu apsaugosite, kad sultys nelašėtų, o virtuvinis stalas būtų švarus.
Kad plauti būtų lengviau ir greičiau, visas nuimamas dalis galima saugiai plauti indaplovėje.
4.9
iš 5
23
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Raiabaia
01/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.
Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Rodz
12/07/2020
България
Вкусно и здравословно
Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!
Argumentai už
Приготвяне на страхотни напитки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
barabas
19/06/2020
България
Чуден за употреба
Добре изтисква всичко от плодовете и зеленчуците .Много бързо лесно се измива .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Palyginti su „Avance“ kolekcijos sulčiaspaude HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73