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  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“Sulčiaspaudė

HR1832/52

4.9
| (23) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Viskas, ko tikitės iš sulčiaspaudės – itin galingas spaudimas, išvaloma vos per 1 min. – kompaktiško, vos pusės įprastos sulčiaspaudės dydžio, dizaino prietaise. * Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose pagamintomis sultimis.
Peržiūrėti visas naudas

Viskas vienoje kompaktiškoje konstrukcijoje

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

  • 500 W

  • „QuickClean“

  • 1,5 l

  • Apsauga nuo lašėjimo

Lengva patikrinti, kiek yra tirščių – jų indas yra permatomas

Lengva patikrinti, kiek yra tirščių – jų indas yra permatomas

Sultis spausti interaktyviai yra smagu. Dangtelis ir tirščių indas yra skaidrūs, kad galėtumėte matyti vaisius ir daržoves, kurių sultis spaudžiate. Todėl tiesiogiai matote, kada indas prisipildo ir jį reikia ištuštinti.

Apsauga nuo lašėjimo neleidžia sultims lašėti

Apsauga nuo lašėjimo neleidžia sultims lašėti

Įjungus lašėjimo stabdymo funkciją, sultys nelašės iš sulčiaspaudės. Tokį lašėjimą stabdantį snapelį labai lengva išvalyti, nes jį galima nuimti ir plauti indaplovėje. Vos vienu lengvu judesiu apsaugosite, kad sultys nelašėtų, o virtuvinis stalas būtų švarus.

Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje

Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje

Kad plauti būtų lengviau ir greičiau, visas nuimamas dalis galima saugiai plauti indaplovėje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

23

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

01/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.

Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

12/07/2020

България

България

Вкусно и здравословно

Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!

Argumentai už

Приготвяне на страхотни напитки

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

19/06/2020

България

България

Чуден за употреба

Добре изтисква всичко от плодовете и зеленчуците .Много бързо лесно се измива .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Avance“ kolekcijos sulčiaspaude HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73