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Nutraukta gamyba
HR1840/80
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300 W plaktuvas ir sulčiaspaudė su 2 greičiais ir pulsiniu režimu, greitojo valymo funkcija, nuimamu peiliu ir 1,5 l plaktuvo dubeniu. Pridedamas 0,7 l sulčių ąsotis.
300 W
1,5 l maišytuvas
Baltas su geltona
Dėl unikalaus smulkaus tinklelio filtro, pagaminto iš nerūdijančio plieno, išspaudžiamas kiekvienas lašelis ir gaunama daugiau sulčių.
Galite lengvai paruošti sultis ar kokteilį.
Greitas apdorojimas ir valymas.
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