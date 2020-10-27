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  • Naminiai gėrimai akimirksniu
  • Naminiai gėrimai akimirksniu
  • Naminiai gėrimai akimirksniu
  • Naminiai gėrimai akimirksniu
  • Naminiai gėrimai akimirksniu

Nutraukta gamyba

Maišytuvas ir sulčiaspaudė

HR1840/80

Naminiai gėrimai akimirksniu

300 W plaktuvas ir sulčiaspaudė su 2 greičiais ir pulsiniu režimu, greitojo valymo funkcija, nuimamu peiliu ir 1,5 l plaktuvo dubeniu. Pridedamas 0,7 l sulčių ąsotis.

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Kurkite sveikus kokteilius ir sultis

Naminiai gėrimai akimirksniu

  • 300 W

  • 1,5 l maišytuvas

  • Baltas su geltona

Smulkaus tinklelio filtro dėka išspaudžiama daugiau sulčių

Dėl unikalaus smulkaus tinklelio filtro, pagaminto iš nerūdijančio plieno, išspaudžiamas kiekvienas lašelis ir gaunama daugiau sulčių.

Sulčiaspaudė ir maišytuvas kartu

Sulčiaspaudė ir maišytuvas kartu

Galite lengvai paruošti sultis ar kokteilį.

2 greičiai ir pulsinis režimas

2 greičiai ir pulsinis režimas

Greitas apdorojimas ir valymas.

Techninės savybės

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