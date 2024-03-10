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Maišytuvas ir sulčiaspaudė

HR1840/80

Maišytuvas ir sulčiaspaudė

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips

  • PDF fail., 4.3 MB
  • 10 March 2024

300 W plaktuvas ir sulčiaspaudė su 2 greičiais ir pulsiniu režimu, greitojo valymo funkcija, nuimamu peiliu ir 1,5 l plaktuvo dubeniu. Pridedamas 0,7 l sulčių ąsotis.

  • PDF fail.
  • 31 March 2024

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