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  • Naminiai gėrimai ir maistas akimirksniu
  • Naminiai gėrimai ir maistas akimirksniu
  • Naminiai gėrimai ir maistas akimirksniu

Nutraukta gamyba

Maišytuvas ir sulčiaspaudė

HR1841/80

Naminiai gėrimai ir maistas akimirksniu

300 W plaktuvas ir sulčiaspaudė su 2 greičiais ir pulsiniu režimu, greitojo valymo funkcija, nuimamu peiliu, smulkintuvu ir 1,5 l plaktuvo dubeniu. Pridedamas 0,7 l sulčių ąsotis.

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Kurkite sveikus kokteilius, sultis ir prieskonių mišinius

Naminiai gėrimai ir maistas akimirksniu

  • 300 W

  • 1,5 l maišytuvas

  • su paspaudžiamu smulkintuvu

Smulkintuvas produktams malti

Smulkintuvas produktams malti

Malkite tokius produktus kaip kava, žalumynai, prieskoniai ir grūdai.

Smulkaus tinklelio filtro dėka išspaudžiama daugiau sulčių

Dėl unikalaus smulkaus tinklelio filtro, pagaminto iš nerūdijančio plieno, išspaudžiamas kiekvienas lašelis ir gaunama daugiau sulčių.

Sulčiaspaudė ir maišytuvas kartu

Sulčiaspaudė ir maišytuvas kartu

Galite lengvai paruošti sultis ar kokteilį.

Techninės savybės

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