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Nutraukta gamyba
HR1841/80
Naminiai gėrimai ir maistas akimirksniu
300 W plaktuvas ir sulčiaspaudė su 2 greičiais ir pulsiniu režimu, greitojo valymo funkcija, nuimamu peiliu, smulkintuvu ir 1,5 l plaktuvo dubeniu. Pridedamas 0,7 l sulčių ąsotis.
300 W
1,5 l maišytuvas
su paspaudžiamu smulkintuvu
Malkite tokius produktus kaip kava, žalumynai, prieskoniai ir grūdai.
Dėl unikalaus smulkaus tinklelio filtro, pagaminto iš nerūdijančio plieno, išspaudžiamas kiekvienas lašelis ir gaunama daugiau sulčių.
Galite lengvai paruošti sultis ar kokteilį.
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