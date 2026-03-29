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Maišytuvas ir sulčiaspaudė

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Maišytuvas ir sulčiaspaudė

HR1841/80

Maišytuvas ir sulčiaspaudė

Nutraukta gamyba

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300 W plaktuvas ir sulčiaspaudė su 2 greičiais ir pulsiniu režimu, greitojo valymo funkcija, nuimamu peiliu, smulkintuvu ir 1,5 l plaktuvo dubeniu. Pridedamas 0,7 l sulčių ąsotis.

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  • 29 March 2026

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