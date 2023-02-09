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Nutraukta gamyba
800 W
„QuickClean“
2 l, XL vamzdis
Apsauga nuo lašėjimo
„Philips“ sulčiaspaudę lengva valyti dėl „QuickClean“ technologijos. Dėl integruoto tirščių indo ir glotnių paviršių išvalysite vos per 1 minutę.
„Philips“ sulčiaspaudė – 1-oji išcentrinė sulčiaspaudė rinkoje su pirminio valymo funkcija. Įpylus į grūstuvą vandens, prietaiso viduje sukuriamas vandens sūkurys, kuris nuo dangtelio nuskalauja nepageidaujamus tirščius ir taip palengvina sietelio valymą.
Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje, kur jie ir turėtų patekti – į „Philips“ sulčiaspaudės tirščių indą, todėl daugiau nebereikės pašalinti jų nuo kitų sulčiaspaudės dalių, pvz., dangtelio. Kadangi paviršiai yra aptakūs ir lygūs be sunkiai pasiekiamų vietų, tirščius lengva pasiekti, o indą daug paprasčiau valyti.
4.5
iš 5
34
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Маринка.Д
09/02/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Хороша соковижималка
Добре видавлює сік, легко розбирається і миється, підходить для невеликих об'ємів щоденного використання.
Argumentai už
Добре видавлює сік, легко миється
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
PoluPocker
21/11/2022
Україна
Компактна, надійна
Користуюсь майже рік, гарно пройшла весь сезон яблук, груш й іншого. Легко мити, коппактна та стильна. Дуже задоволені.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
KaterynaBR
21/11/2022
Україна
Akcijos dalis
100% відповідає очікуванням
Соковижималка дуже потужна та швидка. Стає у нагоді в нашій сім'ї в сезон фруктів. Яблука особливо навіть і нарізати не треба, має великий отвір. Мити легко та швидко, бо деталі великі і швидко знімаються.
Argumentai už
Потужність, великій отвір для фруктів, легко мити
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/70 Соковижималка