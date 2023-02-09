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  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
  • Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“Sulčiaspaudė

HR1855/70

4.5
| (34) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.
Ši „Philips“ sulčiaspaudė išspaus dar daugiau sulčių iš jūsų vaisių ir daržovių. Naudojant modernią „QUICKClean“ technologiją valymas atliekamas per 1 minutę. Kasdien mėgaukitės sveikomis namuose pasigamintomis sultimis!
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Išspauskite iki 2 l sulčių vienu kartu ir išvalykite

Didžiausias sulčių kiekis. Mažiausiai vargo.

  • 800 W

  • „QuickClean“

  • 2 l, XL vamzdis

  • Apsauga nuo lašėjimo

Technologija „QuickClean“

Technologija „QuickClean“

„Philips“ sulčiaspaudę lengva valyti dėl „QuickClean“ technologijos. Dėl integruoto tirščių indo ir glotnių paviršių išvalysite vos per 1 minutę.

Įjungus pirminio valymo funkciją išskalaujami nepageidaujami tirščiai

Įjungus pirminio valymo funkciją išskalaujami nepageidaujami tirščiai

„Philips“ sulčiaspaudė – 1-oji išcentrinė sulčiaspaudė rinkoje su pirminio valymo funkcija. Įpylus į grūstuvą vandens, prietaiso viduje sukuriamas vandens sūkurys, kuris nuo dangtelio nuskalauja nepageidaujamus tirščius ir taip palengvina sietelio valymą.

Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje – taip lengva juos pašalinti

Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje – taip lengva juos pašalinti

Visi tirščiai surenkami vienoje vietoje, kur jie ir turėtų patekti – į „Philips“ sulčiaspaudės tirščių indą, todėl daugiau nebereikės pašalinti jų nuo kitų sulčiaspaudės dalių, pvz., dangtelio. Kadangi paviršiai yra aptakūs ir lygūs be sunkiai pasiekiamų vietų, tirščius lengva pasiekti, o indą daug paprasčiau valyti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

34

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

09/02/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Хороша соковижималка

Добре видавлює сік, легко розбирається і миється, підходить для невеликих об'ємів щоденного використання.

Argumentai už

Добре видавлює сік, легко миється

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

21/11/2022

Україна

Україна

Компактна, надійна

Користуюсь майже рік, гарно пройшла весь сезон яблук, груш й іншого. Легко мити, коппактна та стильна. Дуже задоволені.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

21/11/2022

Україна

Україна

100% відповідає очікуванням

Соковижималка дуже потужна та швидка. Стає у нагоді в нашій сім'ї в сезон фруктів. Яблука особливо навіть і нарізати не треба, має великий отвір. Мити легко та швидко, бо деталі великі і швидко знімаються.

Argumentai už

Потужність, великій отвір для фруктів, легко мити

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.