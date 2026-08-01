Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto gaminimas
Visos serijos
„Viva Collection“ Sulčiaspaudė
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HR1855/70
Eiti į parduotuvę
Užregistruokite savo gaminį
Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).
UK Declaration of Conformity - English (US)
Eco passport Philips Viva Collection Juicer - English (US)
Sulčiaspaudė „Philips“ skleidžia nemalonų kvapą
Mano „Philips“ sulčiaspaudė neveikia
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti