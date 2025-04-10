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Nutraukta gamyba
XL vamzdis, 70 mm
Greitai išplaunama – per 90 sek.
Paprastas surinkimas
Taupykite laiką ir spauskite sultis greičiau. Daugiau nebereikia pjaustyti daugumos vaisių ir daržovių, kad tilptų į šią sulčiaspaudę. Tiesiog viską dėkite į 70 mm XL tiekimo vamzdį ir kasdien mėgaukitės papildomomis maistinėmis medžiagomis.
Su „QuickClean“ technologija bei lengvai plaunamu mikrosieteliu. Visas dalis lengva nuimti ir išplauti.
Virtuvės darbastalis išliks gražus ir švarus dėl integruoto lašėjimo stabdiklio.
4.7
iš 5
67
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Russ5566
10/04/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
В целом превосходит ожидания, но есть нюанс. Основная цель приобретения это сок из корнеплода (свёкла, морковь, сельдерей) Так вот изначально работал при приготовлении тихо, а в последнее время при загрузке указанных выше овощей проявлятся скрип и громкий звук, что честно говоря расстраивает и беспокоит Использую с момента покупки 2 месяца, один раз в день.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
OlyaSam
26/10/2021
Україна
Классная соковыжималка
Очень довольна этой соковыжималкой. В использовании более полугода, никаких нареканий. Универсальная вещь, каких только соков уже не пробовали ) И немаловажное преимущество - легко моется и не занимает много места на столешнице. Адекватная цена. В общем 10 из 10 :)
Argumentai už
Универсальность, компактность, легкость в использовании и уходе, цена
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Інгвар
28/07/2020
Україна
Перфекто!!!
Я змінив 3 соковитискача, проте вони всі були відцентрові. Стільки шуму!!! Та ще й незручно мити. Однак ця "соковижималка" срравжній витискач. Після народження третьої дитини саме цейпродукт став у нагоді для першого прикорму яблучним соком! Причому користуються єю мої старші сини - надзвичайно легко збирається-розбирається-миється. Тихо працює -дитина не просинається! Вона не призначена для бананів, суниці тощо - проте для цих продуктів витискач і не потрібен. Я користуюсь вже 7 місяців і дуже задоволений. З недоліків - тільки ціна..
Argumentai už
Тихо, надійно, просто користувптись-мити-збирати
Argumentai prieš
Ціна :(
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Vidiniai testai atlikti apdorojant po 1 000 g vynuogių, obuolių, gervuogių, braškių, pomidorų, arbūzų, apelsinų ir granatų.