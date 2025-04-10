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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
XL vamzdis, 70 mm
Greitai išplaunama – per 90 sek.
Paprastas surinkimas
Išspauskite iki 80 % maistinių medžiagų iš vaisių ir daržovių*. Puiki lėtaeigė sulčiaspaudė lapiniams žalumynams.
Taupykite laiką ir spauskite sultis greičiau. Daugiau nebereikia pjaustyti daugumos vaisių ir daržovių, kad tilptų į šią sulčiaspaudę. Tiesiog viską dėkite į 70 mm XL tiekimo vamzdį ir kasdien mėgaukitės papildomomis maistinėmis medžiagomis.
4.7
iš 5
67
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Russ5566
10/04/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
В целом превосходит ожидания, но есть нюанс. Основная цель приобретения это сок из корнеплода (свёкла, морковь, сельдерей) Так вот изначально работал при приготовлении тихо, а в последнее время при загрузке указанных выше овощей проявлятся скрип и громкий звук, что честно говоря расстраивает и беспокоит Использую с момента покупки 2 месяца, один раз в день.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
OlyaSam
26/10/2021
Україна
Классная соковыжималка
Очень довольна этой соковыжималкой. В использовании более полугода, никаких нареканий. Универсальная вещь, каких только соков уже не пробовали ) И немаловажное преимущество - легко моется и не занимает много места на столешнице. Адекватная цена. В общем 10 из 10 :)
Argumentai už
Универсальность, компактность, легкость в использовании и уходе, цена
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Інгвар
28/07/2020
Україна
Перфекто!!!
Я змінив 3 соковитискача, проте вони всі були відцентрові. Стільки шуму!!! Та ще й незручно мити. Однак ця "соковижималка" срравжній витискач. Після народження третьої дитини саме цейпродукт став у нагоді для першого прикорму яблучним соком! Причому користуються єю мої старші сини - надзвичайно легко збирається-розбирається-миється. Тихо працює -дитина не просинається! Вона не призначена для бананів, суниці тощо - проте для цих продуктів витискач і не потрібен. Я користуюсь вже 7 місяців і дуже задоволений. З недоліків - тільки ціна..
Argumentai už
Тихо, надійно, просто користувптись-мити-збирати
Argumentai prieš
Ціна :(
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Vidiniai testai atlikti apdorojant po 1 000 g vynuogių, obuolių, gervuogių, braškių, pomidorų, arbūzų, apelsinų ir granatų.