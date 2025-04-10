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  • Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1 minutę
  • Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1 minutę
  • Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1 minutę
  • Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1 minutę
  • Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1 minutę
  • Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1 minutę
  • Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1 minutę
  • Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1 minutę
  • Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1 minutę
  • Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1 minutę
  • Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1 minutę
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„Viva Collection“Lėtaeigė sulčiaspaudė

HR1889/70

4.7
| (67) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1 minutę
Išgerkite kasdienį sveikų sulčių gėrimą. „Philips“ lėtaeigė sulčiaspaudė yra pažangiausių technologijų sulčiaspaudė. Ši lėtaeigė sulčiaspaudė turi XL dydžio padavimo vamzdį, tad galite išspausti nesmulkintus vaisius, daržoves ir lapinius žalumynus. Švariai išplausite vos per 90 sekundžių.
Peržiūrėti visas naudas

Sveikų sulčių spaudimas tapo paprastas kasdien

Papildykite savo kasdienį racioną vos per 1 minutę

  • XL vamzdis, 70 mm

  • Greitai išplaunama – per 90 sek.

  • Paprastas surinkimas

Spauskite sultis iš visų mėgstamų vaisių, įskaitant granatus

Spauskite sultis iš visų mėgstamų vaisių, įskaitant granatus

Išspauskite iki 80 % maistinių medžiagų iš vaisių ir daržovių*. Puiki lėtaeigė sulčiaspaudė lapiniams žalumynams.

Didelė anga, 70 mm tiekimo vamzdis

Didelė anga, 70 mm tiekimo vamzdis

Taupykite laiką ir spauskite sultis greičiau. Daugiau nebereikia pjaustyti daugumos vaisių ir daržovių, kad tilptų į šią sulčiaspaudę. Tiesiog viską dėkite į 70 mm XL tiekimo vamzdį ir kasdien mėgaukitės papildomomis maistinėmis medžiagomis.

Kompaktiška minkštimo konteinerio vieta sulčių kolektoriuje

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

67

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

10/04/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

В целом превосходит ожидания, но есть нюанс. Основная цель приобретения это сок из корнеплода (свёкла, морковь, сельдерей) Так вот изначально работал при приготовлении тихо, а в последнее время при загрузке указанных выше овощей проявлятся скрип и громкий звук, что честно говоря расстраивает и беспокоит Использую с момента покупки 2 месяца, один раз в день.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

26/10/2021

Україна

Україна

Классная соковыжималка

Очень довольна этой соковыжималкой. В использовании более полугода, никаких нареканий. Универсальная вещь, каких только соков уже не пробовали ) И немаловажное преимущество - легко моется и не занимает много места на столешнице. Адекватная цена. В общем 10 из 10 :)

Argumentai už

Универсальность, компактность, легкость в использовании и уходе, цена

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

28/07/2020

Україна

Україна

Перфекто!!!

Я змінив 3 соковитискача, проте вони всі були відцентрові. Стільки шуму!!! Та ще й незручно мити. Однак ця "соковижималка" срравжній витискач. Після народження третьої дитини саме цейпродукт став у нагоді для першого прикорму яблучним соком! Причому користуються єю мої старші сини - надзвичайно легко збирається-розбирається-миється. Тихо працює -дитина не просинається! Вона не призначена для бананів, суниці тощо - проте для цих продуктів витискач і не потрібен. Я користуюсь вже 7 місяців і дуже задоволений. З недоліків - тільки ціна..

Argumentai už

Тихо, надійно, просто користувптись-мити-збирати

Argumentai prieš

Ціна :(

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

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Atsakomybės apribojimai

  1. Vidiniai testai atlikti apdorojant po 1 000 g vynuogių, obuolių, gervuogių, braškių, pomidorų, arbūzų, apelsinų ir granatų.