30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
„MicroMasticating“ technologija
Pilka metalo
LED indikatorius
Papildomas filtras
Vaisiuose ir daržovėse yra tūkstančiai ląstelių, kuriose gausu sulčių, vitaminų ir kitų maistingųjų medžiagų. Pažangi „Philips“ sukurta „MicroMasticating“ technologija atveria ląsteles, kad iš mėgstamų produktų išspaustumėte kiekvieną lašelį ir į stiklinę patektų net iki 90 %* vaisių.
Pagaminkite skanių ir sveikų sulčių iš minkštų vaisių ir kietų daržovių. Galite spausti sultis iš mėgstamų daržovių ir vaisių, net ir tų, kuriuose yra daug krakmolo (pvz., bananai arba mangai) ir kurių sultis paprastai būna labai sunku išspausti.</
Lapuose ir žalumynuose gausu skaidulų ir jie yra puiki sveikatai naudingų sulčių sudedamoji dalis, be to, juos visus galima apdoroti šia sulčiaspaude. Pritaikius „MicroMasticating“ technologiją kviečių želmenys, špinatai ir daugelis kitų žalumynų gali praturtinti sultis naudingomis medžiagomis. Iš tam tikrų rūšių riešutų, pvz., migdolų, galite paruošti migdolų pieno.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
12
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
vtankov
20/06/2020
България
Много полезен и удобен продукт
Компактен, лесен за почистване и много удобен за работа.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
КрасиСофия
20/02/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
Продукта изпълнява перфектно задаяата си.
Използваме го всеки ден, поне по веднъж. Работи отлично. Изцежда сок от всичко, а когато правим сок от спанак - остатъка от листата отива директно за супа. Същото се получава и с магданоз, морков и целина (глава). Изключително сме доволни!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
ПОПОФФ
30/10/2016
България
Patvirtintas pirkėjas
Много готина машинка
Всичко е страхотнов този уред. Страходен дизайн, изключително компактен и прави страхотен сок.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
Vidaus testai atlikti apdorojant po 1 000 g vynuogių, obuolių, gervuogių, braškių, pomidorų, arbūzų, apelsinų ir granatų.