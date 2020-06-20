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  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
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Nutraukta gamyba

Avance CollectionLėtaeigė sulčiaspaudė

HR1897/30

4.8
| (12) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Sudėkite visus produktus į indą
Pažangi „Philips“ sukurta „MicroMasticating“ technologija atveria ląsteles, kad iš mėgstamų produktų išspaustumėte kiekvieną lašelį ir galėtumėte mėgautis vertingosiomis vaisių ir daržovių savybėmis. Baigę spausti visas sulčiaspaudės dalis lengvai išplausite per 1 min., nes nenaudojamas sietelis.
Peržiūrėti visas naudas

Naudojant „MicroMasticating“ technologiją vaisiai išspaudžiami iki 90 %*

Sudėkite visus produktus į indą

  • „MicroMasticating“ technologija

  • Pilka metalo

  • LED indikatorius

  • Papildomas filtras

Naudojant „MicroMasticating“ technologiją vaisiai išspaudžiami iki 90 %*

Naudojant „MicroMasticating“ technologiją vaisiai išspaudžiami iki 90 %*

Vaisiuose ir daržovėse yra tūkstančiai ląstelių, kuriose gausu sulčių, vitaminų ir kitų maistingųjų medžiagų. Pažangi „Philips“ sukurta „MicroMasticating“ technologija atveria ląsteles, kad iš mėgstamų produktų išspaustumėte kiekvieną lašelį ir į stiklinę patektų net iki 90 %* vaisių.

Spauskite sultis iš visko, kas jums patinka, įskaitant bananus ir mangus

Spauskite sultis iš visko, kas jums patinka, įskaitant bananus ir mangus

Pagaminkite skanių ir sveikų sulčių iš minkštų vaisių ir kietų daržovių. Galite spausti sultis iš mėgstamų daržovių ir vaisių, net ir tų, kuriuose yra daug krakmolo (pvz., bananai arba mangai) ir kurių sultis paprastai būna labai sunku išspausti.</

Pridėkite į gėrimus lapų, žalumynų ir riešutų

Pridėkite į gėrimus lapų, žalumynų ir riešutų

Lapuose ir žalumynuose gausu skaidulų ir jie yra puiki sveikatai naudingų sulčių sudedamoji dalis, be to, juos visus galima apdoroti šia sulčiaspaude. Pritaikius „MicroMasticating“ technologiją kviečių želmenys, špinatai ir daugelis kitų žalumynų gali praturtinti sultis naudingomis medžiagomis. Iš tam tikrų rūšių riešutų, pvz., migdolų, galite paruošti migdolų pieno.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-612378

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

12

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

20/06/2020

България

България

Много полезен и удобен продукт

Компактен, лесен за почистване и много удобен за работа.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

20/02/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продукта изпълнява перфектно задаяата си.

Използваме го всеки ден, поне по веднъж. Работи отлично. Изцежда сок от всичко, а когато правим сок от спанак - остатъка от листата отива директно за супа. Същото се получава и с магданоз, морков и целина (глава). Изключително сме доволни!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

30/10/2016

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Много готина машинка

Всичко е страхотнов този уред. Страходен дизайн, изключително компактен и прави страхотен сок.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

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Atsakomybės apribojimai

  1. Vidaus testai atlikti apdorojant po 1 000 g vynuogių, obuolių, gervuogių, braškių, pomidorų, arbūzų, apelsinų ir granatų.