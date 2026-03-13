GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„Avance“ kolekcija „MicroMasticating“ lėtaeigė sulčiaspaudė

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„Avance“ kolekcija„MicroMasticating“ lėtaeigė sulčiaspaudė

HR1946/70

„Avance“ kolekcija „MicroMasticating“ lėtaeigė sulčiaspaudė

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Užregistruokite savo gaminį

Gaukite pratęsta garantiją

Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection MicroMasticating juicer HR1946/70 - English (US)

  • PDF fail., 1.3 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Avance Collection MicroMasticating juicer

  • PDF fail., 3.6 MB
  • 13 March 2026

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti