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Nutraukta gamyba
Išspaudžia iki 90 %
Greitai išplaunama – per 60 sek.
Grakšti konstrukcija
2 galimi sulčių tirštumo pasirinkimai
Vaisiuose ir daržovėse yra tūkstančiai ląstelių, kuriose gausu sulčių, vitaminų ir kitų maistingųjų medžiagų. Pažangi „Philips“ sukurta „MicroMasticating“ technologija atveria ląsteles, kad iš mėgstamų produktų išspaustumėte kiekvieną lašelį ir į stiklinę patektų net iki 90 %* vaisių.
Pagaminkite skanių ir sveikų sulčių iš minkštų vaisių ir kietų daržovių. Galite spausti sultis iš mėgstamų daržovių ir vaisių, net ir tų, kuriuose yra daug krakmolo (pvz., bananų arba mangų) ir kurių sultis paprastai būna labai sunku išspausti.</
Lapuose ir žalumynuose gausu skaidulų ir jie yra puiki sveikatai naudingų sulčių sudedamoji dalis, be to, juos visus galima apdoroti šia sulčiaspaude. Pritaikius „MicroMasticating“ technologiją kviečių želmenys, špinatai ir daugelis kitų žalumynų gali praturtinti sultis naudingomis medžiagomis. Iš tam tikrų rūšių riešutų, pvz., migdolų, galite paruošti migdolų pieno.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
90
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Pirelli74
02/08/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Це дуже технологічний пристрій
Неймовірно то, що є тільки шнек та сіто. Форма шнеку настільки технологічна, що один шнек переміщує жмих в одну сторону, а рідину (сік) – в іншу. Тобто розділяє потрібне і непотрібне. Це справжнє технологічне чудо – є тільки шнек та сіто, а сік вичавлюється та відділяється від жмиху дуже ретельно. Мені кажется що інженери фірми Philips попрацювали дуже гарно та провели немало випробуваннь щоб досягти такої досконалості... Ну і сама машинка – мінімум деталей, які дуже легко миються (сполоснути). Неймовірний дізайн та неперевершена якість..
Argumentai už
Тут нема нічого що взагалі може поламатися
Argumentai prieš
Мінусів нема
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
IVAnna
10/09/2022
Україна
Дуже класний девайс хто полюбляє свіжий сік.
Чи купувати дану соковижималку вирішувала довго, але придбавши ні разу не пошкодувала. Дуже добре віджимає і сік виходить дуже класний, жмих на виході дуже сухий що здивувало сильно. Мити її взагалі легко, що є великим плюсом. Єдиний для мене мінус то це маленький отвір для виходу жмиху. А так покупкою я задоволена.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Катерина 0712
02/11/2021
Україна
Чудова якість ттвару
Сподобалась якість , швидкість та зручність товару
Argumentai už
Якість
Argumentai prieš
Все супер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Vidiniai testai atlikti apdorojant po 1 000 g vynuogių, obuolių, gervuogių, braškių, pomidorų, arbūzų, apelsinų ir granatų.