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  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
  • Sudėkite visus produktus į indą
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Nutraukta gamyba

„Avance“ kolekcija„MicroMasticating“ lėtaeigė sulčiaspaudė

HR1946/70

4.6
| (90) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Sudėkite visus produktus į indą
Pažangi „Philips MicroMasticating“ technologija atveria vaisių ir daržovių ląsteles ir maksimaliai jas išspaudžia. Dėl didelio tiekimo vamzdžio dabar darbas vyksta greičiau. Išspaudus sultis visas dalis galima švariai išplauti.
Peržiūrėti visas naudas

Naudojant „MicroMasticating“ technologiją vaisiai išspaudžiami iki 90 %*

Sudėkite visus produktus į indą

  • Išspaudžia iki 90 %

  • Greitai išplaunama – per 60 sek.

  • Grakšti konstrukcija

  • 2 galimi sulčių tirštumo pasirinkimai

Naudojant „MicroMasticating“ technologiją vaisiai išspaudžiami iki 90 %*

Naudojant „MicroMasticating“ technologiją vaisiai išspaudžiami iki 90 %*

Vaisiuose ir daržovėse yra tūkstančiai ląstelių, kuriose gausu sulčių, vitaminų ir kitų maistingųjų medžiagų. Pažangi „Philips“ sukurta „MicroMasticating“ technologija atveria ląsteles, kad iš mėgstamų produktų išspaustumėte kiekvieną lašelį ir į stiklinę patektų net iki 90 %* vaisių.

Spauskite sultis iš visko, kas jums patinka, įskaitant bananus ir mangus

Spauskite sultis iš visko, kas jums patinka, įskaitant bananus ir mangus

Pagaminkite skanių ir sveikų sulčių iš minkštų vaisių ir kietų daržovių. Galite spausti sultis iš mėgstamų daržovių ir vaisių, net ir tų, kuriuose yra daug krakmolo (pvz., bananų arba mangų) ir kurių sultis paprastai būna labai sunku išspausti.</

Pridėkite į gėrimus lapų, žalumynų ir riešutų

Pridėkite į gėrimus lapų, žalumynų ir riešutų

Lapuose ir žalumynuose gausu skaidulų ir jie yra puiki sveikatai naudingų sulčių sudedamoji dalis, be to, juos visus galima apdoroti šia sulčiaspaude. Pritaikius „MicroMasticating“ technologiją kviečių želmenys, špinatai ir daugelis kitų žalumynų gali praturtinti sultis naudingomis medžiagomis. Iš tam tikrų rūšių riešutų, pvz., migdolų, galite paruošti migdolų pieno.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-612378

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

90

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

02/08/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Це дуже технологічний пристрій

Неймовірно то, що є тільки шнек та сіто. Форма шнеку настільки технологічна, що один шнек переміщує жмих в одну сторону, а рідину (сік) – в іншу. Тобто розділяє потрібне і непотрібне. Це справжнє технологічне чудо – є тільки шнек та сіто, а сік вичавлюється та відділяється від жмиху дуже ретельно. Мені кажется що інженери фірми Philips попрацювали дуже гарно та провели немало випробуваннь щоб досягти такої досконалості... Ну і сама машинка – мінімум деталей, які дуже легко миються (сполоснути). Неймовірний дізайн та неперевершена якість..

Argumentai už

Тут нема нічого що взагалі може поламатися

Argumentai prieš

Мінусів нема

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

10/09/2022

Україна

Україна

Дуже класний девайс хто полюбляє свіжий сік.

Чи купувати дану соковижималку вирішувала довго, але придбавши ні разу не пошкодувала. Дуже добре віджимає і сік виходить дуже класний, жмих на виході дуже сухий що здивувало сильно. Мити її взагалі легко, що є великим плюсом. Єдиний для мене мінус то це маленький отвір для виходу жмиху. А так покупкою я задоволена.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

02/11/2021

Україна

Україна

Чудова якість ттвару

Сподобалась якість , швидкість та зручність товару

Argumentai už

Якість

Argumentai prieš

Все супер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

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Atsakomybės apribojimai

  1. Vidiniai testai atlikti apdorojant po 1 000 g vynuogių, obuolių, gervuogių, braškių, pomidorų, arbūzų, apelsinų ir granatų.