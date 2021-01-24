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Nutraukta gamyba
400 W
1,5 l plastikinis ąsotis
2 greičiai ir pulsinis režimas
„ProBlend 4“
Galingas 400 W variklis lengvai trina ir maišo.
Naujos konstrukcijos ašmenys veiksmingai sutrins ir supjaustys produktus – taip pagaminsite puikų vaisių kokteilį visai šeimai.
Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš. 1,5 l talpos ąsočio darbinis tūris yra 1,25 l.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
39
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
24/01/2021
Україна
Отличный блендер
Пользуюсь этой моделью больше 2х лет, отличный вариант для дома, любимые коктейли готовит на ура, благодаря насадки с сеткой даже малину в джем без косточек получается приготовить. Очень рекомендую
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2103/00 Блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2103/00 Блендер
Tanushka84
20/08/2020
Україна
Отличный блендер!
Блендер хорошо смешивает и взбивает жидкое тесто, коктейли, смузи, соусы! Благодаря такому помощнику в моей семье более разнообразное меню. Мельничка, входящая в комплект отлично измельчает орехи, специи, кофе! Есть фильтр для приготовления свежевыжатого сока. Я очень довольна приобретением, мой помощник всегда выручает, пользуюсь почти каждый день! Рекомендую
Argumentai už
Большая и удобная чаша для всей семьи, компактная мельничка, отличный дизайн
Argumentai prieš
Нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2100/00 Блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2100/00 Блендер
Олена77
31/10/2019
Україна
Чудовий блендер
Абсолютно задоволені. Ця модель зручна, потужна, виконує усі поставлені задачі, легка у використанні та просто миється :) Повністю оправдав сподівання
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2103/00 Блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2103/00 Блендер