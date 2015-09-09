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Nutraukta gamyba
Lengvai pagaminamas šviežias vaisių kokteilis ir maistas
„Philips Daily“ kolekcijos maišytuvo 400 W variklio galingumas, 1,5 l ąsočio talpa ir „ProBlend“ 4 žvaigždučių ašmenys padės gaminti puikius vaisių kokteilius ir maistą. Maišyti tampa labai paprasta!
400 W
1,5 l plastikinis ąsotis
2 greičių ir pulsinis režimas
„ProBlend 4“
Galingas 400 W variklis lengvai maišo ir plaka.
Naujai sukonstruoti ašmenys veiksmingai sumaišys ir supjaustys produktus – taip pagaminsite puikų vaisių kokteilį visai šeimai.
Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš. 1,5 l talpos ąsočio darbinis tūris yra 1,25 l.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
59
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Majsaimniece
09/09/2015
Latvija
Mazs, bet ņiprs blenderis
Ērti lietojams, vieglī tīrāms un kopjams blenderis. Aizņem ļoti maz vietas, tādēl īpaši ērts ikdienas ietošanā, smūtiju, kokteiļu, mērču, uc. gardu lietu pagatavošanai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2100/00 blenderis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2100/00 blenderis
Małgorzata197505
23/11/2018
Polska
Doskonały
Ładny wygląd, doskonały. Bardzo przydatny do koktajli.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2100/50 Blender
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2100/50 Blender
qqrydza
05/01/2018
Polska
polecam
super sprzęt ,bardzo dużo używany ,podołał wszelkim kulinarnym wyzwaniom ,
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2100/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2100/00