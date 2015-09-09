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  • Lengvai pagaminamas šviežias vaisių kokteilis ir maistas
  • Lengvai pagaminamas šviežias vaisių kokteilis ir maistas
  • Lengvai pagaminamas šviežias vaisių kokteilis ir maistas
  • Lengvai pagaminamas šviežias vaisių kokteilis ir maistas

Nutraukta gamyba

Daily CollectionMaišytuvas

HR2100/40

4.7

| (59) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengvai pagaminamas šviežias vaisių kokteilis ir maistas

„Philips Daily“ kolekcijos maišytuvo 400 W variklio galingumas, 1,5 l ąsočio talpa ir „ProBlend“ 4 žvaigždučių ašmenys padės gaminti puikius vaisių kokteilius ir maistą. Maišyti tampa labai paprasta!

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Galingas maišytuvas su „ProBlend“ ašmenimis

Lengvai pagaminamas šviežias vaisių kokteilis ir maistas

  • 400 W

  • 1,5 l plastikinis ąsotis

  • 2 greičių ir pulsinis režimas

  • „ProBlend 4“

Galingas 400 W variklis

Galingas 400 W variklis

Galingas 400 W variklis lengvai maišo ir plaka.

„ProBlend 4“ žvaigždės formos ašmenys veiksmingai maišo ir plaka

„ProBlend 4“ žvaigždės formos ašmenys veiksmingai maišo ir plaka

Naujai sukonstruoti ašmenys veiksmingai sumaišys ir supjaustys produktus – taip pagaminsite puikų vaisių kokteilį visai šeimai.

Nedūžtantis plastikinis ąsotis

Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš. 1,5 l talpos ąsočio darbinis tūris yra 1,25 l.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-961310

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

59

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

2

09/09/2015

Latvija

Latvija

Mazs, bet ņiprs blenderis

Ērti lietojams, vieglī tīrāms un kopjams blenderis. Aizņem ļoti maz vietas, tādēl īpaši ērts ikdienas ietošanā, smūtiju, kokteiļu, mērču, uc. gardu lietu pagatavošanai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2100/00 blenderis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2100/00 blenderis

23/11/2018

Polska

Polska

Doskonały

Ładny wygląd, doskonały. Bardzo przydatny do koktajli.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2100/50 Blender

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2100/50 Blender

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

super sprzęt ,bardzo dużo używany ,podołał wszelkim kulinarnym wyzwaniom ,

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2100/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Daily Collection HR2100/00

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