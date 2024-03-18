Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto gaminimas
Visos serijos
Daily Collection Maišytuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HR2100/40
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Blender HR2100 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Blender
„Philips“ maišytuvas neveikia
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti