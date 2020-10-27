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  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis

Nutraukta gamyba

Virtuvės svarstyklės

HR2395/00

Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis

Baterijomis maitinamos „Philips“ virtuvės svarstyklės, kuriose įdiegtos automatinės išjungimo ir perskaičiavimo funkcijos. Sveria produktus iki 5 kg svorio 1 gramo tikslumu. Yra nustatymo iš naujo / pakuotės svorio funkcija.

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Sveria produktus iki 5 kg svorio, 1 gramo tikslumu

Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis

  • Iki 5 kg svorio

  • Sidabras

Svorio rodymo pakeitimas į rodymą gramais arba uncijomis

Svorio rodymo pakeitimas į rodymą gramais arba uncijomis

Svorio rodymo pakeitimas į rodymą gramais arba uncijomis.

Sveria 1 gramo tikslumu

Sveria 1 gramo tikslumu

Naudodami nulio nustatymo / pakuotės svorio funkciją galėsite atskirai sverti kiekvieną ingredientą

Naudodami nulio nustatymo / pakuotės svorio funkciją galėsite atskirai sverti kiekvieną ingredientą

Naudodami nulio nustatymo / pakuotės svorio funkciją galėsite atskirai sverti kiekvieną ingredientą.

Techninės savybės

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