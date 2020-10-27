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Nutraukta gamyba
HR2395/00
Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
Baterijomis maitinamos „Philips“ virtuvės svarstyklės, kuriose įdiegtos automatinės išjungimo ir perskaičiavimo funkcijos. Sveria produktus iki 5 kg svorio 1 gramo tikslumu. Yra nustatymo iš naujo / pakuotės svorio funkcija.
Iki 5 kg svorio
Sidabras
Svorio rodymo pakeitimas į rodymą gramais arba uncijomis.
Naudodami nulio nustatymo / pakuotės svorio funkciją galėsite atskirai sverti kiekvieną ingredientą.
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