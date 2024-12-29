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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender

Nutraukta gamyba

Viva Collection„ProMix“ rankinis trintuvas

HR2651/90

4.5

| (163) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Sumaišykite. Uždenkite. Pasiimkite su savimi.

Naujas „ProMix Viva“ kolekcijos rankinis trintuvas su įvairiais priedais bus naudingas kuriant begalę sveikų užkandžių ir patiekalų.

Peržiūrėti visas naudas

Tiesiog sumaišykite skanias sudedamąsias dalis ir mėgaukitės keliaudami.

Sumaišykite. Uždenkite. Pasiimkite su savimi.

  • 800 W maišymo galia

  • „SpeedTouch“ su greičio valdymu

  • Kelioninė stiklinė; puodelis sriubai

  • Lengva valyti

Galingas 800 W variklis – puikūs rezultatai

Galingas 800 W variklis – puikūs rezultatai

Mūsų galingas ir patvarus 800 vatų variklis veiks tokia galia, kokios reikia mėgstamiems sveikiems, naminiams patiekalams paruošti per kelias minutes.

Technologija „ProMix“ – greitas maišymas, tolygesni mišiniai

Technologija „ProMix“ – greitas maišymas, tolygesni mišiniai

Bendradarbiaudama su Štutgarto universitetu bendrovė „Philips“ sukūrė „ProMix“ technologiją, skirtą mišiniams greičiau ir nuosekliau sutrinti. Ši unikali, pažangi technologija išsiskiria trikampio forma optimaliam maisto srautui ir maksimaliu našumu su kaskart geriausiais rezultatais.

„SpeedTouch“ technologija galiai sklandžiai valdyti

„SpeedTouch“ technologija galiai sklandžiai valdyti

Norite daugiau galios maišydami? Tiesiog spauskite galios didinimo mygtuką. Su intuityviai kintančiu greičiu greitai padidinsite galią ir nereikės perjungti nustatymų. Pradėkite lėtai, kad nesitaškytų, ir pamažu spauskite stipriau, kol pasieksite receptui ir produktams reikiamą greitį.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • VRS_AWARD-1679547 vaizdas

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

163

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

29/12/2024

Lietuva

Lietuva

Mala, plaka, kapoja

Virtuvėje dominuoja šis prietaisas, yra naudojamas kone kasdien.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas

21/12/2024

Lietuva

Lietuva

Menas

Šis prietaisas kuria meną iš daržovių, jos iškart tampa skanesnės visai šeimai. Labai dažnai naudojamas prietaisas, kuris tikrai nebuvo tik bereikalingas pirkinys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas

17/12/2024

Lietuva

Lietuva

Neatsistebiu

Neatsistebiu kiek visko galima pasigaminti su vienu prietaisu ir jo priedais. Skanu ir svarbiausia kaip patogu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas

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