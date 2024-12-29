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Sumaišykite. Uždenkite. Pasiimkite su savimi.
Naujas „ProMix Viva“ kolekcijos rankinis trintuvas su įvairiais priedais bus naudingas kuriant begalę sveikų užkandžių ir patiekalų.
800 W maišymo galia
„SpeedTouch“ su greičio valdymu
Kelioninė stiklinė; puodelis sriubai
Lengva valyti
Mūsų galingas ir patvarus 800 vatų variklis veiks tokia galia, kokios reikia mėgstamiems sveikiems, naminiams patiekalams paruošti per kelias minutes.
Bendradarbiaudama su Štutgarto universitetu bendrovė „Philips“ sukūrė „ProMix“ technologiją, skirtą mišiniams greičiau ir nuosekliau sutrinti. Ši unikali, pažangi technologija išsiskiria trikampio forma optimaliam maisto srautui ir maksimaliu našumu su kaskart geriausiais rezultatais.
Norite daugiau galios maišydami? Tiesiog spauskite galios didinimo mygtuką. Su intuityviai kintančiu greičiu greitai padidinsite galią ir nereikės perjungti nustatymų. Pradėkite lėtai, kad nesitaškytų, ir pamažu spauskite stipriau, kol pasieksite receptui ir produktams reikiamą greitį.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
163
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Saulėgrąža_S
29/12/2024
Lietuva
Mala, plaka, kapoja
Virtuvėje dominuoja šis prietaisas, yra naudojamas kone kasdien.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas
Burokėlis12
21/12/2024
Lietuva
Menas
Šis prietaisas kuria meną iš daržovių, jos iškart tampa skanesnės visai šeimai. Labai dažnai naudojamas prietaisas, kuris tikrai nebuvo tik bereikalingas pirkinys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas
Kaleda
17/12/2024
Lietuva
Neatsistebiu
Neatsistebiu kiek visko galima pasigaminti su vienu prietaisu ir jo priedais. Skanu ir svarbiausia kaip patogu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas