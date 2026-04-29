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Viva Collection „ProMix“ rankinis trintuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HR2651/90
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Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (3)
Ar apdorodamas kietus maisto produktus galiu gali sugadinti „Philips“ rankinį maišytuvą?
Ar galiu traiškyti ledo kubelius su „Philips“ rankiniu maišytuvu?
„Philips“ rankinio maišytuvo antgalio valymas
Mano „Philips“ rankinis maišytuvas staiga nustojo veikti
„Philips“ rankinis maišytuvas nemaišo taip, kaip turėtų
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