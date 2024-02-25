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Nutraukta gamyba
800 W maišymo galia
„SpeedTouch“ su greičio valdymu
Kelion. stikl., pjaust. spiral. priet.
Lengva valyti
Mūsų galingas ir patvarus 800 vatų variklis veiks tokia galia, kokios reikia mėgstamiems sveikiems, naminiams patiekalams paruošti per kelias minutes.
Bendradarbiaudama su Štutgarto universitetu bendrovė „Philips“ sukūrė „ProMix“ technologiją, skirtą mišiniams greičiau ir nuosekliau sutrinti. Ši unikali, pažangi technologija išsiskiria trikampio forma optimaliam maisto srautui ir maksimaliu našumu su kaskart geriausiais rezultatais.
Norite daugiau galios maišydami? Tiesiog spauskite galios didinimo mygtuką. Su intuityviai kintančiu greičiu greitai padidinsite galią ir nereikės perjungti nustatymų. Pradėkite lėtai, kad nesitaškytų, ir pamažu spauskite stipriau, kol pasieksite receptui ir produktams reikiamą greitį.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
278
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AnjutaDm
25/02/2024
Україна
Клієнтоорієнтовний підхід
Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!
Argumentai už
Зручний, багато насадок в комлекті
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Коцамоца
25/02/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Має чудові функції
Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
Ihor7
19/06/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому
Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix