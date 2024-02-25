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  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
  • Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“„ProMix“ rankinis maišytuvas

HR2657/90

5
| (278) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!
Naujas „ProMix Viva“ kolekcijos rankinis maišytuvas su įvairiais priedais bus naudingas kuriant begalę sveikų užkandžių ir patiekalų.
Peržiūrėti visas naudas

Mėgaukitės sveikais patiekalais namuose ar keliaudami

Maišykite. Kapokite. Pjaustykite spiralėmis. Ragaukite!

  • 800 W maišymo galia

  • „SpeedTouch“ su greičio valdymu

  • Kelion. stikl., pjaust. spiral. priet.

  • Lengva valyti

Galingas 800 W variklis – puikūs rezultatai

Galingas 800 W variklis – puikūs rezultatai

Mūsų galingas ir patvarus 800 vatų variklis veiks tokia galia, kokios reikia mėgstamiems sveikiems, naminiams patiekalams paruošti per kelias minutes.

Technologija „ProMix“ – greitas maišymas, tolygesni mišiniai

Technologija „ProMix“ – greitas maišymas, tolygesni mišiniai

Bendradarbiaudama su Štutgarto universitetu bendrovė „Philips“ sukūrė „ProMix“ technologiją, skirtą mišiniams greičiau ir nuosekliau sutrinti. Ši unikali, pažangi technologija išsiskiria trikampio forma optimaliam maisto srautui ir maksimaliu našumu su kaskart geriausiais rezultatais.

„SpeedTouch“ technologija galiai sklandžiai valdyti

„SpeedTouch“ technologija galiai sklandžiai valdyti

Norite daugiau galios maišydami? Tiesiog spauskite galios didinimo mygtuką. Su intuityviai kintančiu greičiu greitai padidinsite galią ir nereikės perjungti nustatymų. Pradėkite lėtai, kad nesitaškytų, ir pamažu spauskite stipriau, kol pasieksite receptui ir produktams reikiamą greitį.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679547

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

278

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

25/02/2024

Україна

Україна

Клієнтоорієнтовний підхід

Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!

Argumentai už

Зручний, багато насадок в комлекті

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

25/02/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Має чудові функції

Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

19/06/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому

Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.