GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„Viva Collection“ „ProMix“ rankinis maišytuvas

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„Viva Collection“„ProMix“ rankinis maišytuvas

HR2657/90

„Viva Collection“ „ProMix“ rankinis maišytuvas

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Užregistruokite savo gaminį

Gaukite pratęsta garantiją

Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Hand Blender HR265x sDFU EU

  • PDF fail., 2.5 MB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender

  • PDF fail., 2.4 MB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti