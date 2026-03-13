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„Viva Collection“ „ProMix“ rankinis maišytuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HR2657/90
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Hand Blender HR265x sDFU EU
Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender
Visi (4)
Ar apdorodamas kietus maisto produktus galiu gali sugadinti „Philips“ rankinį maišytuvą?
Ar galiu traiškyti ledo kubelius su „Philips“ rankiniu maišytuvu?
Ar galiu dėti kietą maistą į „Philips“ kapotuvą?
„Philips“ rankinio maišytuvo antgalio valymas
Mano „Philips“ rankinis maišytuvas staiga nustojo veikti
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