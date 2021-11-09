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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
220W
0,4 l plastikinis ąsotis
su filtru, smulkintuvu ir kapokliu
Pulsinis
Greitai susmulkinkite svogūnus, česnakus, imbierus ir čili pipirus šiuo unikaliu, paspaudžiamu drėgnų produktų smulkintuvu
2 menzūrėlės su dangčiu, kurias patogu laikyti ar nešti.
Šiuo unikaliu paspaudžiamu smulkintuvu galite greitai sumalti riešutus ir pupeles
4.4
iš 5
7
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
Jull23
09/11/2021
Україна
Прекрасный блендер
Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Mini blender
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Mini blender
Lydmilka
18/11/2020
Україна
Мій улюблений помічник
Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.
Argumentai už
Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Mini blender
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Mini blender
Svet12
10/04/2019
Україна
Проверен временем!)
Компактный. Легко собирать. Нашему 10 лет, работаем им постоянно (через 1-2 дня). Все что дети в него заталкивают - перемеливается.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/80 Міні-блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/80 Міні-блендер