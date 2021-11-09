GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Patogus ir lengvas naudoti
  • Patogus ir lengvas naudoti
  • Patogus ir lengvas naudoti
  • Patogus ir lengvas naudoti
  • Patogus ir lengvas naudoti
  • Patogus ir lengvas naudoti

Nutraukta gamyba

Mažasis maišytuvas

HR2860/80

4.4
| (7) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį
Patogus ir lengvas naudoti
220 W maišytuvas, kuriame yra 400 ml ąsotis, sausų ir drėgnų maisto produktų smulkintuvai, dvi menzūrėlės su dangčiu ir patogi laido laikymo vieta.
Peržiūrėti visas naudas

su sausų ir drėgnų maisto produktų smulkintuvu

Patogus ir lengvas naudoti

  • 220W

  • 0,4 l plastikinis ąsotis

  • su filtru, smulkintuvu ir kapokliu

  • Pulsinis

Drėgnų maisto produktų smulkintuvas

Drėgnų maisto produktų smulkintuvas

Greitai susmulkinkite svogūnus, česnakus, imbierus ir čili pipirus šiuo unikaliu, paspaudžiamu drėgnų produktų smulkintuvu

2 menzūrėlės su dangčiu

2 menzūrėlės su dangčiu

2 menzūrėlės su dangčiu, kurias patogu laikyti ar nešti.

Paspaudžiamas smulkintuvas

Paspaudžiamas smulkintuvas

Šiuo unikaliu paspaudžiamu smulkintuvu galite greitai sumalti riešutus ir pupeles

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.4

iš 5

7

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

09/11/2021

Україна

Україна

Прекрасный блендер

Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Mini blender

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Mini blender

18/11/2020

Україна

Україна

Мій улюблений помічник

Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.

Argumentai už

Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Mini blender

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Mini blender

10/04/2019

Україна

Україна

Проверен временем!)

Компактный. Легко собирать. Нашему 10 лет, работаем им постоянно (через 1-2 дня). Все что дети в него заталкивают - перемеливается.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/80 Міні-блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/80 Міні-блендер

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.