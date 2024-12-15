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Nutraukta gamyba
„ProBlend Crush“ technologija
Mėgaukitės trintuvams teikiama 2 metų garantija, galiojančia visame pasaulyje. Garantuojame ilgalaikę kokybę ir veikimą.
Galingas, tačiau energiją taupantis 1000 W variklis suderina energijos taupymą ir tobulą maišymą. Sukurtas taip, kad maksimaliai pagerintų „ProBlend Crush“ technologijos veikimą.
Su „ProBlend Crush“ technologija dvigubai greičiau kiečiausias sudedamąsias dalis paversite smulkiausiai sutrintais tirštaisiais kokteiliais. Mūsų unikalūs šešiakampės žvaigždės formos ašmenys kartu su efektyviai suprojektuotu 1000 W varikliu tobulai sutrupina ledą ir didelius gabalus.
5.0
iš 5
34
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Азот
15/12/2024
Україна
Блендер HR3573/90 Рекомендую.
Благодарю компанию за товар, оперативность, упаковку, документы. Все соответствует описанию и комплектации блендера. Блендер понравился к покупке рекомендую. Компании удачи и процветания.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Nadia_17
23/08/2023
Україна
Супер потужність!
Заказала на сайті блендер даної моделі. Дуже подобається , відправка за рахунок фірми Філіпс (вони добре дбають про своїх клієнтів і тримають свій бренд на висоті). Блендер дуже потужний, за кілька секунд збиває коктейлі з льодом. Я навіть в шоці була! Стильний дизайн і зручний у використанні
Argumentai už
За
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Юрій_M
17/06/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Всім задоволений.
Працює відмінно. Зі своїм функціоналом справляється на відмінно. Чаша зі скла +.
Argumentai už
Якість
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3573/90 Блендер