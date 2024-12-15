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  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
  • Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau

Nutraukta gamyba

5000 serijaTrintuvas „ProBlend Tech“. 800 W, 2 l, stiklo indas

HR3573/90

5
| (34) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau
Su „ProBlend Crush“ technologija dvigubai greičiau kiečiausias sudedamąsias dalis paversite smulkiausiai sutrintais tirštaisiais kokteiliais. Mūsų unikalūs šešiakampės žvaigždės formos ašmenys kartu su efektyviai suprojektuotu 1000 W varikliu tobulai sutrupina ledą ir didelius gabalus.
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Dėl galingos „ProBlend Crush“ technologijos

Tobulai smulkiai sutrinta dvigubai greičiau

  • „ProBlend Crush“ technologija

Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija

Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija

Mėgaukitės trintuvams teikiama 2 metų garantija, galiojančia visame pasaulyje. Garantuojame ilgalaikę kokybę ir veikimą.

Didelės spartos trintuvas su galingu 1000 W varikliu

Didelės spartos trintuvas su galingu 1000 W varikliu

Galingas, tačiau energiją taupantis 1000 W variklis suderina energijos taupymą ir tobulą maišymą. Sukurtas taip, kad maksimaliai pagerintų „ProBlend Crush“ technologijos veikimą.

„ProBlend Crush“ technologija su 6 ašmenimis gerai smulkinti

„ProBlend Crush“ technologija su 6 ašmenimis gerai smulkinti

Su „ProBlend Crush“ technologija dvigubai greičiau kiečiausias sudedamąsias dalis paversite smulkiausiai sutrintais tirštaisiais kokteiliais. Mūsų unikalūs šešiakampės žvaigždės formos ašmenys kartu su efektyviai suprojektuotu 1000 W varikliu tobulai sutrupina ledą ir didelius gabalus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

34

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

15/12/2024

Україна

Україна

Блендер HR3573/90 Рекомендую.

Благодарю компанию за товар, оперативность, упаковку, документы. Все соответствует описанию и комплектации блендера. Блендер понравился к покупке рекомендую. Компании удачи и процветания.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3573/90 Блендер

23/08/2023

Україна

Україна

Супер потужність!

Заказала на сайті блендер даної моделі. Дуже подобається , відправка за рахунок фірми Філіпс (вони добре дбають про своїх клієнтів і тримають свій бренд на висоті). Блендер дуже потужний, за кілька секунд збиває коктейлі з льодом. Я навіть в шоці була! Стильний дизайн і зручний у використанні

Argumentai už

За

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3573/90 Блендер

17/06/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Всім задоволений.

Працює відмінно. Зі своїм функціоналом справляється на відмінно. Чаша зі скла +.

Argumentai už

Якість

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3573/90 Блендер

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.