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5000 serija Trintuvas „ProBlend Tech“. 800 W, 2 l, stiklo indas

Nutraukta gamyba

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5000 serijaTrintuvas „ProBlend Tech“. 800 W, 2 l, stiklo indas

HR3573/90

5000 serija Trintuvas „ProBlend Tech“. 800 W, 2 l, stiklo indas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail., 352.6 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Series 5000 Blender Core

  • PDF fail., 675.2 kB
  • 13 March 2026

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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