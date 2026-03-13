Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto gaminimas
Visos serijos
5000 serija Trintuvas „ProBlend Tech“. 800 W, 2 l, stiklo indas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HR3573/90
Eiti į parduotuvę
Užregistruokite savo gaminį
Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).
EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips Series 5000 Blender Core
„Philips“ maišytuvas neveikia
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti