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Visos serijos

  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
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  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla

Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcija„Philips Daily Collection“ maišytuvas

HR3705/10

4.8
| (164) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
Su mūsų naujuoju „Daily“ maišytuvu kaskart lengviau ir greičiau išsikepsite skanių kepinių. Paruoškite mišinius ir tešlas pyragams 20 % greičiau*. Lengvas, ergonomiškas dizainas – visada maišysite lengvai ir patogiai.
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Lengvas ir greitesnis, su kūgio formos plaktuvėliais

Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla

  • 300 W

  • 5 greičiai ir turbofunkcija

  • Siauri plaktuvėliai ir tešlos kabliai

  • Lengvas

Kūgio formos plaktuvėliai veikia iki 20 % greičiau*

Kūgio formos plaktuvėliai veikia iki 20 % greičiau* – apima didesnį paviršiaus plotą per trumpesnį laiką ir įterpia į tešlą oro, kad tekstūra būtų tolygi ir puri.

Laido spaustukas tvarkingam laikymui

Laido spaustukas tvarkingam laikymui

Laidas susukamas aplink ir fiksuojamas vietoje spaustuku, kad laikytumėte tvarkingai.

Indaplovėje plaunami nerūd. plieno priedai

Maišytuvo komplekte yra dvi poros geros kokybės plaktuvėlių, pagamintų iš indaplovėje plauti tinkamo nerūdijančiojo plieno.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

164

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

28/11/2024

Lietuva

Lietuva

Palengvinimas virtuvėje

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] patogus naudoti, valyti, lengvai nuimamos dalys, jas galima plauti indaplovėje. Palengvina mano darbus virtuvėje, kepant, gaminant desertus, ypač šiuo šaltu rudens periodu. Yra turbo režimas, pasiteisina. Veikia puikiai, gal kiek garsiai, net man tai netrukdo.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas

25/11/2024

Lietuva

Lietuva

Mano pagalbininkas

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] lengva naudoti, labai galingas, daug funkcijų, gerai ir greitai smulkina daržoves, svogūnus, česnaką. Gerai suplaka tešlą. Nepakeičiamas prietaisas virtuvėje, neužima daug vietos.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas

22/11/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus ir kompaktiskas plaktuvas

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Kokybiskas plaktuvas, veikiantis tyliai, neuzima daug vietos, kelis skirtingi rezimai ir greiciai, svarbiausia, lengvai plaunamas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas

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  1. Plg.: 4 kiaušinių baltymų plakimas dabar ir su ankstesniu įrankiu