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Nutraukta gamyba
300 W
5 greičiai ir turbofunkcija
Siauri plaktuvėliai ir tešlos kabliai
Lengvas
Kūgio formos plaktuvėliai veikia iki 20 % greičiau* – apima didesnį paviršiaus plotą per trumpesnį laiką ir įterpia į tešlą oro, kad tekstūra būtų tolygi ir puri.
Laidas susukamas aplink ir fiksuojamas vietoje spaustuku, kad laikytumėte tvarkingai.
Maišytuvo komplekte yra dvi poros geros kokybės plaktuvėlių, pagamintų iš indaplovėje plauti tinkamo nerūdijančiojo plieno.
4.8
iš 5
164
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
virenka
28/11/2024
Lietuva
Palengvinimas virtuvėje
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] patogus naudoti, valyti, lengvai nuimamos dalys, jas galima plauti indaplovėje. Palengvina mano darbus virtuvėje, kepant, gaminant desertus, ypač šiuo šaltu rudens periodu. Yra turbo režimas, pasiteisina. Veikia puikiai, gal kiek garsiai, net man tai netrukdo.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas
virega
25/11/2024
Lietuva
Mano pagalbininkas
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] lengva naudoti, labai galingas, daug funkcijų, gerai ir greitai smulkina daržoves, svogūnus, česnaką. Gerai suplaka tešlą. Nepakeičiamas prietaisas virtuvėje, neužima daug vietos.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas
Ieva1
22/11/2024
Lietuva
Puikus ir kompaktiskas plaktuvas
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Kokybiskas plaktuvas, veikiantis tyliai, neuzima daug vietos, kelis skirtingi rezimai ir greiciai, svarbiausia, lengvai plaunamas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas
Plg.: 4 kiaušinių baltymų plakimas dabar ir su ankstesniu įrankiu